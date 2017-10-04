Новый роман классика американского триллера Дэвида Болдаччи, автора "Абсолютной памяти" и "Последней мили", придется по вкусу поклонникам психологических детективов. В 1999 г. Билл Клинтон назвал роман "Чистая правда" своей любимой книгой. Болдаччи создал драматический сюжет и ярких героев. Кроме того, книга раскрывает внутренние секреты работы Верховного суда США, а также имеет трогательную любовную линию.

Двое братьев, Джон и Майкл, оба стали юристами. Но один был успешен, дослужился до помощника верховного судьи США, а второй так и остался малооплачиваемым адвокатом в захолустье. Они не общались много лет. А потом одного из них не стало. Второму предстоит разобраться в тайне его убийства и в запутанном клубке собственных чувств. Параллельно мы узнаем историю Руфуса Хармса, чернокожего гиганта, который провел 25 лет за решеткой за убийство маленького ребенка (это и есть ключ к разгадке смерти одного из братьев). Вот только Руфус сбежал из тюрьмы...

Об авторе. Дэвид Болдаччи — популярный американский писатель и сценарист, автор захватывающих, подчас жестких романов с детективной интригой. Дебютная книга Болдаччи, "Абсолютная власть", вышла в 1996 году и уже через год была экранизирована Клинтом Иствудом. Его книги стали бестселлерами более чем в 80 странах и переведены на 45 языков.

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