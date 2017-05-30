Новый роман классика американского триллера Дэвида Болдаччи, автора недавно вышедшей на русском языке "Абсолютной памяти", придется по вкусу поклонникам закрученных психологических детективов.

В сущности, "Последняя миля" - продолжение "Абсолютной памяти". Амос Декер обладает феноменальной способностью – после спортивной травмы он запоминает все, вплоть до мельчайших подробностей. Для инспектора полиции это идеальное качество, помогающее ему бороться с преступниками и находить их во что бы то ни стало.

Страшный удар по голове оборвал спортивную карьеру Амоса Декера — и он же пробудил в нем уникальную способность к абсолютной памяти. Декер детально запоминает всё, что когда-либо видел и слышал. Поэтому день, когда Амос пришел работать в полицию, стал черным днем для преступников. Теперь им не скрыться от правосудия — ибо по их следу идет человек-память…

Что ж, внезапно обретенная суперспособность пришлась весьма кстати для новой работы Декера. На этот раз уже ФБР привлекло Декера в спецкоманду по расследованию самых загадочных преступлений. По дороге на базу Амос случайно услышал по радио репортаж об истории человека, двадцать лет назад приговоренного к смерти за убийство своих родителей, — и буквально на днях приговор должен быть приведен в исполнение. Декер хорошо помнил этого человека – в давние времена они встречались на футбольном поле. И уверен, что тот невиновен…

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