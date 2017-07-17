Новый роман известного американского автора триллеров Дэвида Моррелла "Властелин ночи" - продолжение уже известного русскому читателю "Инспектора мертвых", где главным героем является Томас Де Квинси, автор скандальных произведений "Исповедь англичанина, употреблявшего опиум" и "Убийство как одно из изящных искусств". Он обладает феноменальной проницательностью и помогает английской полиции изобличать преступников.

Дэвид Моррелл родился в 1943 году в городе Китченер (провинция Онтарио, Канада). Получив диплом бакалавра в университете Ватерлоо, Дэвид Моррелл в 1966 году поступил в университет штата Пенсильвания, где изучал филологию и защитил сначала магистерскую диссертацию, а затем стал доктором философии. Впоследствии он преподавал американскую литературу в университете Айовы, а с 1986 года полностью посвятил себя литературному труду. В литературе Дэвид Моррелл дебютировал в 1982 году романом "Первая кровь". Роман и его главный герой Джон Рэмбо получили широкую известность, в частности благодаря фильму, поставленному Джорджем Пан Косматосом. Такие романы как "Крайние меры", "Пятая профессия" и "Защитник" были весьма популярны у наших читателей, не говоря уже о "готических" детективах "Братство розы" и "Братство камня".

Итак, писатель Томас Де Квинси, знаменитый Любитель Опиума, вместе с дочерью Эмили отправляется в Озерный край, чтобы спасти свою библиотеку, выставленную на аукцион. В поезде они становятся свидетелями убийства – первого в истории железнодорожного транспорта — и возвращаются в Лондон, чтобы помочь своим друзьям, полицейским Райану и Беккеру. Однако премьер-министр Великобритании лорд Палмерстон по непонятным причинам препятствует расследованию этого и других преступлений, парализовавших всю транспортную систему страны и вызвавших панику на бирже.

• ТЦ Domina, магазин-кофейня (Рига, Иерикю 3, тел. 20017488)

• ТЦ Vivo (Елгава, Католю 18, тел. 20000041)

• ТЦ Kurzeme (Лиепая, ул. Лиела 13, тел. 27046988)

• ТП Solo (Даугавпилс, Ригас 9, тел. 27041162)

• ТЦ Origo (Рига, Стацияс лаукумс 2, тел. 27049013)

• ТЦ Alfa (Рига, Бривибас гатве 372, тел. 27000043)

• ТЦ Mols (Рига, Краста 46, тел. 20017477)

• ТЦ Damme (Рига, Курземес проспектс 1a, тел. 20017489)

• Рига, ул. Гертрудес 7, тел. 27049014)

• Рига, Дом Москвы (Марияс 7, тел. 27000042)

• ТЦ Dole (Рига, Маскавас 357, тел. 27000045)

• RIMI (Рига, Сахарова 23a, тел. 27000079)