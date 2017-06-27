Автор знаменитой фантастической трилогии о постапокалиптическом мире "Метро", а также книг "Сумерки" и "Будущее", Дмитрий Глуховский возвращается на литературную арену с романом "Текст", написанном в неожиданном для многих поклонников жанре сурового реализма. Это произведение на стыке триллера, романа-нуар и драмы, история о столкновении поколений, о невозможной любви и бесполезном возмездии. Действие разворачивается в сегодняшней Москве и ее пригородах.

Телефон стал для души резервным хранилищем. В нем самые яркие наши воспоминания: мы храним свой смех в фотографиях и минуты счастья — в видео. В почте — наставления от матери и деловая подноготная. В истории браузеров – всё, что нам интересно на самом деле. В чатах — признания в любви и прощания, снимки соблазнов и свидетельства грехов, слезы и обиды. Такое время. Картинки, видео, текст. Телефон — это и есть я. Тот, кто получит мой телефон, для остальных станет мной. Когда заметят, будет уже слишком поздно. Для всех.

Вот что рассказал сам автор о новой книге в интервью газете "Metro":

"Роман "Текст" – скорее, психологический триллер. Но в нём есть и драма, и криминальная интрига, и надрывные отношения между детьми и родителями и между мужчинами и женщинами, и неразрешённые противоречия между живыми и мёртвыми. Не ждите плоского детектива: это не просто игра в загадки.

Я консультировался и с сотрудниками полиции, и с оперативниками ФСКН. Помогают охотно, но на условиях анонимности. Я в этой книге не собираюсь огульно всю полицию изобличать или всех преступников оправдывать. Мне не это интересно, а искушения, соблазны, испытания, с которыми сталкиваются полицейские: власть, безнаказанность, теневой доход. Интересно, как удаётся противостоять. Любопытно, что подталкивает других людей к совершению преступлений, приходит ли раскаяние, когда теряется чувствительность. Огромное количество макулатуры в литературе и мыла по телевизору забило эту тему шаблонами. А мне хочется написать честно и точно. И так, чтобы было не оторваться".

• ТЦ Domina, магазин-кофейня (Рига, Иерикю 3, тел. 20017488)

• ТЦ Vivo (Елгава, Католю 18, тел. 20000041)

• ТЦ Kurzeme (Лиепая, ул. Лиела 13, тел. 27046988)

• ТП Solo (Даугавпилс, Ригас 9, тел. 27041162)

• ТЦ Origo (Рига, Стацияс лаукумс 2, тел. 27049013)

• ТЦ Alfa (Рига, Бривибас гатве 372, тел. 27000043)

• ТЦ Mols (Рига, Краста 46, тел. 20017477)

• ТЦ Damme (Рига, Курземес проспектс 1a, тел. 20017489)

• Рига, ул. Гертрудес 7, тел. 27049014)

• Рига, Дом Москвы (Марияс 7, тел. 27000042)

• ТЦ Dole (Рига, Маскавас 357, тел. 27000045)

• RIMI (Рига, Сахарова 23a, тел. 27000079)