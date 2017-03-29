Известный британский литературовед и историк Дональд Рейфилд, автор биографического бестселлера "Жизнь Антона Чехова", главный редактор фундаментального "Полного грузинско-английского словаря", создал уникальный труд - историю Грузии - драгоценный сплав, в котором органично слились исторические хроники, уникальные документальные свидетельства и поразительное по яркости повествование.

Дональд Рейфилд в этой увлекательной книге подтвердил свою репутацию талантливого повествователя, с которым читатель не заскучает. Тем более что о Грузии мы знаем до обидного мало, а ведь это красивейшая страна с богатой и интересной историей, исполненной взлетов и падений, драматических поворотов и больших трагедий.

"Бог делил Землю между народами, - гласит грузинская легенда. Грузины опоздали, задержавшись за традиционным застольем, и к моменту их появления весь мир уже был поделен. Когда Господь спросил у пришедших, за что они пили, грузины ответили: "За тебя, Бог, за себя, за мир". Всевышнему понравился ответ. И сказал он им, что хотя все земли розданы, приберег он небольшой кусочек для себя, и теперь отдает он его грузинам. Земля эта, по словам Господа, по красоте своей не сравнима ни с чем и во веки веков будут люди любоваться и восхищаться ею…"

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