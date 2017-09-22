Детективы итальянского писателя Донато Карризи стали мировыми бестселлерами, переведены на 25 языков, но вот русскому читателю этот автор практически неизвестен (кроме романа "Подсказчик"), а ведь его сравнивают с Жаном-Кристофом Гранже и Франком Тилье. И вот теперь на русском языке вышел роман "Потерянные девушки Рима".

Донато Карризи - не только писатель и сценарист, но и специалист в области криминалистики и поведенческих наук, лауреат итальянской премии "Bancarella" (2009). В 2017 году в международный прокат выходит дебютный фильм Карризи, снятый им по собственному роману "Девушка в тумане", с Жаном Рено в главной роли.

Главный герой романа "Потерянные девушки Рима" Маркус - охотник за аномалиями, человек, одаренный способностью видеть послания зла в самых запутанных преступлениях, но лишенный воспоминаний о своей прежней жизни. Его новым делом становится поиск девушки, захваченной серийным убийцей в Риме, и только случайные на первый взгляд детали способны помочь расследованию. Смерть кроется в мелочах - этот урок Сандра усвоила, работая фотографом на местах убийств. Но гибель ее собственного мужа покрыта опасной тайной, важным ключом к которой становится встреча с Маркусом. Ведь истина зачастую спрятана у всех на виду. В основу романа положены реальные истории преступлений.

• ТЦ Domina, магазин-кофейня (Рига, Иерикю 3, тел. 20017488)

• ТЦ Vivo (Елгава, Католю 18, тел. 20000041)

• ТЦ Kurzeme (Лиепая, ул. Лиела 13, тел. 27046988)

• ТП Solo (Даугавпилс, Ригас 9, тел. 27041162)

• ТЦ Origo (Рига, Стацияс лаукумс 2, тел. 27049013)

• ТЦ Alfa (Рига, Бривибас гатве 372, тел. 27000043)

• ТЦ Mols (Рига, Краста 46, тел. 20017477)

• ТЦ Damme (Рига, Курземес проспектс 1a, тел. 20017489)

• Рига, ул. Гертрудес 7, тел. 27049014)

• Рига, Дом Москвы (Марияс 7, тел. 27000042)

• ТЦ Dole (Рига, Маскавас 357, тел. 27000045)

• RIMI (Рига, Сахарова 23a, тел. 27000079)