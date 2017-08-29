Вышел на русском языке триллер американской писательницы Дот Хатчисон "Сад бабочек", ставший в 2016 году одним из главных бестселлеров "Amazon". Дот Хатчисон — также автор романов "Раненое имя" и "Розы мая". Работала в лагере бойскаутов, ремесленном и книжном магазинах, в театре и на фестивале Ренессанса. С 2011 года ведёт блог с рецензиями на прочитанные книги.

Спецгруппа ФБР "накрывает" хорошо укрытый от посторонних глаз особняк с роскошным садом. Диковинные цветы, тенистые деревья, плети винограда, пещера и водопад — все это кажется райским уголком. Но для его обитательниц — двух десятков девушек с вытатуированными на спинах бабочками — этот сад превратился в настоящий ад. Очаровательные обитательницы поселились здесь не по своей воле — их похитил и привёз сюда человек, которого все его жертвы знают только под именем Садовник. И он волен распоряжаться жизнями своих "бабочек", как ему вздумается: красота, по мнению Садовника, недолговечна, а потому ни одна из девушек не становится старше двадцати одного года. Но и после смерти каждая "бабочка" оставалась собственностью своего похитителя и мучителя. Он заключал тела мёртвых девушек в особые стеклянные сосуды и заливал их прозрачной смолой — так, чтобы можно было целиком видеть рисунок крыльев на спине. Садовник хотел обладать красотой своих невольниц даже после их смерти. Однако агентам ФБР всё равно не хватает информации для восстановления полноты картины преступлений маньяка. Они стараются разговорить одну из выживших "бабочек" по имени Майя. Но она оказывается крепким орешком, и от того, насколько агенты смогут достичь с ней взаимопонимания, будет зависеть успех всего дела…

В романе "Сад бабочек" психологическое напряжение на протяжении всего повествования остаётся на максимуме. За лаконичной внешней формой (роман выстроен в форме допроса жертвы похитителя) раскрываются боль и страх, отчаяние и ненависть похищенных девушек, заставляя читателя испытывать сильные эмоции.

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