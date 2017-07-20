Серия триллеров "Детектив: новый уровень" продолжает набирать обороты, представляя поклонникам остросюжетного романа новых авторов и захватывающие произведения. Успех нашумевшей "Девушки в поезде" создал хорошую репутацию всей серии. Роман "Предшественница", автор которого скрывается под псевдонимом JP DELANEY, можно считать одним из самых загадочных произведений данной серии.

Как отмечает Галина Юзефович: "Издатели прозрачно намекают, что под псевдонимом Дж.П. Делейни укрылся кто-то, великолепно известный читателю под другими именами, и самые нетерпеливые уже готовы объявить этого автора очередной ипостасью Джоан Роулинг — судя по всему, именно эти слухи изрядно подстегнули продажи книги в Великобритании. Однако следует признать, что для читательского успеха "Предшественнице" не так уж нужны подобные триггеры: хороший, крепкий детектив, живой и неглупый..."

Действие в прошлом. Эмма и Саймон въезжают в уникальный дом, построенный выдающимся, эксцентричным архитектором Эдвардом Монкфордом. Дом требует от жильцов соблюдения строгих правил и обещает навсегда изменить их жизнь. Но что будет, если правила будут нарушены?

Действие в настоящем. Джейн недавно потеряла ребенка; она хочет начать жизнь заново и надеется, что дом Монкфорда поможет ей это сделать. Но у этого дома – своя история, и Джейн должна понять, есть ли в этой истории место для нее, а главное – какую роль в этой истории исполнила Эмма.

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