Как отмечает Галина Юзефович: "Издатели прозрачно намекают, что под псевдонимом Дж.П. Делейни укрылся кто-то, великолепно известный читателю под другими именами, и самые нетерпеливые уже готовы объявить этого автора очередной ипостасью Джоан Роулинг — судя по всему, именно эти слухи изрядно подстегнули продажи книги в Великобритании. Однако следует признать, что для читательского успеха "Предшественнице" не так уж нужны подобные триггеры: хороший, крепкий детектив, живой и неглупый..."
Действие в прошлом. Эмма и Саймон въезжают в уникальный дом, построенный выдающимся, эксцентричным архитектором Эдвардом Монкфордом. Дом требует от жильцов соблюдения строгих правил и обещает навсегда изменить их жизнь. Но что будет, если правила будут нарушены?
Действие в настоящем. Джейн недавно потеряла ребенка; она хочет начать жизнь заново и надеется, что дом Монкфорда поможет ей это сделать. Но у этого дома – своя история, и Джейн должна понять, есть ли в этой истории место для нее, а главное – какую роль в этой истории исполнила Эмма.
• ТЦ Domina, магазин-кофейня (Рига, Иерикю 3, тел. 20017488)
• ТЦ Vivo (Елгава, Католю 18, тел. 20000041)
• ТЦ Kurzeme (Лиепая, ул. Лиела 13, тел. 27046988)
• ТП Solo (Даугавпилс, Ригас 9, тел. 27041162)
• ТЦ Origo (Рига, Стацияс лаукумс 2, тел. 27049013)
• ТЦ Alfa (Рига, Бривибас гатве 372, тел. 27000043)
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