Вышло долгожданное продолжение самой популярной детской книги последнего времени — "Дневник слабака" Джеффа Кинни. Четвертая книга называется "Собачья жизнь", а это значит, что Грега Хеффли ждут не только маленькие радости лета, но и новые неприятности, которые он не всегда преодолевает с должным мужеством.

Как известно, "Дневник слабака" (The Diary of a Wimpy Kid) — самая полезная детская книжка последних лет для школьников от 9 до 14 лет. Главный герой книги Грег Хеффли — простой американский школьник, который попадает в различные смешные и грустные истории. Дневник, который он ведет, полон веселых записей и историй из жизни. Напомним для тех, кто не читал.

У главного героя большая семья — мама, папа, старший брат Родрик и младший братишка Мэнни. Как кажется самому Грегу, никто из членов семьи не понимает его, каждый старается при случае досадить незадачливому герою — то отец заставляет ходить в ненавистную футбольную секцию, то мама отправляет к злому дантисту, младший братишка дразнится и ябедничает родителям, а брат-старшеклассник Родрик третирует и использует жесткие розыгрыши. Но и Грег не промах, злые шутки старшего брата он использует в адрес своего школьного друга Роули, не способного оказать ему хоть сколько-нибудь сопротивления. Единственным увлечением и отрадой главного героя являются видеоигры, в которых он настоящий гуру и эксперт.

Большинство историй "Дневника слабака" нельзя назвать оптимистичными, Грегу просто катастрофически не везет, и, несмотря на комичность многих ситуаций, иногда его становится очень жалко. При этом сам главный герой далеко не лучший пример для подражания — он трусоват, эгоистичен и когда у него есть возможность глумиться над более слабыми, он с удовольствием берет на себя роль экзекутора. Воспитательный эффект достигается методом от противного — Грег тебе симпатичен, ему можно посочувствовать, но ты понимаешь, что должен идти по жизни так, чтобы не вляпываться во все то, куда вляпывается Грег…

Язык автора прост и при чтении действительно веришь в то, что это пишет ученик средней школы. Книга очень забавная, у писателя прекрасное чувство юмора. Особенно отчетливо это видно на многочисленных рисунках, чередующихся с текстом. Джеффу Кинни удалось просто филигранно воспроизвести образы образов родителей Грега, его родственников, друзей и учителей, не только в тексте, но и посредством иллюстраций.

У Грега Хэффли наступили летние каникулы. И, конечно, лучший способ их провести – запереться в комнате и целыми днями смотреть телевизор и играть в приставку. Жаль только, что мама Грега не разделяет его представлений об идеальных каникулах. Она всё время старается что-то придумать: то ведет сына в бассейн, то в парикмахерскую, то вдруг открывает дома клуб чтения для соседских ребят. Но Грег упорно продолжает гнуть свою линию и делает всё, чтобы его лето не было безнадежно испорчено. Вот он со своим другом впервые смотрит фильм ужасов, а вот – пытается подработать, подстригая лужайки. А тут еще в доме появляется собака! В общем, это лето обещает быть по-настоящему незабываемым.

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