Джей Ди Баркер (J.D. Barker, Jonathan Dylan Barker) — популярный американский писатель. Пристрастие к таинственному, непознанному определило его пристрастие к фантастике и остросюжетной тематике. Его первая книга "Потерянные" получила ряд литературных премий и вошла в Top-100 бестселлеров по версии Amazon. Настало время и русскому читателю познакомиться с его творчеством – совсем новый роман "Четвертая обезьяна" (The Fourth Monkey, 2017) порадует поклонников триллеров и детективов.

Чикаго. Раннее утро. Под колесами автобуса погибает мужчина. Лицо его изуродовано до неузнаваемости, документов при нем нет. Зато рядом найдена белая коробка, перевязанная черной бечевкой, а в ней - человеческое ухо. Детектив Сэм Портер понимает, что это знак серийного убийцы У4О ("Убийцы четырех обезьян"), который безнаказанно орудует в городе вот уже десять лет. После очередного преступления он оставляет надпись "Не совершать зла", связанную, по всей видимости, с древней притчей о четырех мудрых обезьянах. Чутье подсказывает Портеру, что вещи погибшего, и среди них дневник самого убийцы, - это своего рода издевательские подсказки, которыми маньяк намеренно дразнит сыщиков, бросая им вызов…

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