В новом издании вышла захватывающая книга Джека Уэзерфорда (ученого-антрополога и эксперта по культуре племенных народов, который более 30 лет изучает историю Монголии) "Чингисхан и рождение современного мира", которая стала мировым бестселлером и выдержала множество переизданий.

Изучив все известные источники и самостоятельно совершив невероятное путешествие по следам Великого хана, Уэзерфорд собрал уникальные материалы, которые стали основой увлекательного повествования об одной из самых противоречивых, но неизменно культовых и загадочных фигур, изменивших мир. Чингисхан. Один из величайших завоевателей в мировой истории. Правитель, покоривший множество стран и народов. Сын нищих изгнанников, ставший могущественным монархом и непобедимым военачальником. Но каким он был в реальности?

"В 1997 году я начал исследования "Сокровенного сказания монголов", легенд и историй, собранных потомками о Чингисхане, - пишет автор, - Изначально моей задачей было изучить все эпизоды, посвященные ему, и особенно те места, где упоминались события, происходившие в Монголии и по всему Китаю и Центральной Азии. То, что я обнаружил, было столь интересным, что вдохновило меня на создание этой книги. Думаю, что мы недооцениваем духовное наследие Великого хана и уникальность подхода ко многим вопросам, которые сделали успешным его имперский проект".

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