В серии "Саспенс нового поколения" вышел триллер Дженнифер Макмахон "Вам меня не испугать". Автор получила мировую известность после как стали бестселлерами ее остросюжетные романы "Люди зимы" и "Обещай, что никому не скажешь", которые недавно вышли и на русском языке.

Итак, в сонном городке Брайтон-Фоллс появляется серийный убийца по прозвищу Нептун. Прежде чем расправиться с жертвой, он держит ее взаперти пять дней, а затем выставляет тело на всеобщее обозрение у полицейского участка.

Очередная похищенная — бывшая фотомодель Вера Дюфрен. У Реджины, дочери Веры, и ее друзей Тары и Чарли — пять дней, чтобы не допустить трагедии. Проходит более двадцати лет. Реджина получает известие, что ее мать обнаружена живой в приюте для бездомных. Но как только Реджина возвращается за ней в Брайтон-Фоллс, Нептун вновь дает о себе знать. Он похищает Тару. Реджина бросается на поиски подруги и вскоре получает недвусмысленное предупреждение — она будет следующей.

Несколько слов об авторе. Дженнифер Макмахон родилась в 1968 году в Хартфорде, штат Коннектикут (США). Выросла в доме бабушки в пригороде Коннектикута. В детстве была убеждена, что в мансарде дома жил призрак по имени Вергилий. Получила образование в Годдард-колледже, который закончила в 1991 году с дипломом бакалавра искусств. Также в течение года изучала поэзию в Вермонт-колледже. В 2004 году у нее родилась дочь. Первый свой рассказ написала в третьем классе. Дебютный роман "Promise Not to Tell" был опубликован издательством HarperCollins в апреле 2007 года. На протяжении многих лет перепробовала множество профессий: была маляром, работницей фермы, визажистом, занималась доставкой пиццы, работала в приюте для бездомных. С 2000 года оставила работу и полностью посвящает себя писательской деятельности. В настоящее время писательница живет в старом викторианском доме в Монтпилиере, штат Вермонт.

