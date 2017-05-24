Никому из многомиллионной армии поклонников Гарри Поттера, "поттерианы", удивительного мира, созданного воображением британской писательницы Джоан Роулинг, не хочется, чтобы любимая сказка заканчивалась. А потому мы уже читаем пьесы ("Гарри Поттер и проклятое дитя"), смотрим фильмы ("Фантастические твари и места их обитания"), а теперь вот и познакомимся с оригинальным сценарием к уже упомянутому фильму.

Данная книга - дебют Джоан Роулинг в качестве сценариста. Это грандиозная приключенческая история о дружбе, волшебстве и хаосе с вереницей незабываемых персонажей. События происходят за пятьдесят лет до начала истории о Гарри Поттере. Основной перевод сценария был предоставлен компанией Warner Brothers. Некоторые технические фрагменты переводились специалистами издательства.

Итак, исследователь и магизоолог Ньют Саламандер только что завершил кругосветное путешествие в поисках самых редких и необычных волшебных существ. Он прибывает в Нью-Йорк с намерением задержаться там совсем ненадолго. Но чемодан Ньюта случайно подменили, и некоторые из фантастических тварей, находившихся в нем, сбежали в город, что повлекло за собой неминуемые проблемы.

• ТЦ Domina, магазин-кофейня (Рига, Иерикю 3, тел. 20017488)

• ТЦ Vivo (Елгава, Католю 18, тел. 20000041)

• ТЦ Kurzeme (Лиепая, ул. Лиела 13, тел. 27046988)

• ТП Solo (Даугавпилс, Ригас 9, тел. 27041162)

• ТЦ Origo (Рига, Стацияс лаукумс 2, тел. 27049013)

• ТЦ Alfa (Рига, Бривибас гатве 372, тел. 27000043)

• ТЦ Mols (Рига, Краста 46, тел. 20017477)

• ТЦ Damme (Рига, Курземес проспектс 1a, тел. 20017489)

• Рига, ул. Гертрудес 7, тел. 27049014)

• Рига, Дом Москвы (Марияс 7, тел. 27000042)

• ТЦ Dole (Рига, Маскавас 357, тел. 27000045)

• RIMI (Рига, Сахарова 23a, тел. 27000079)