Новое иллюстрированное издание книги Джоан Роулинг "Фантастические твари и где они обитают" предназначено для поклонников знаменитого цикла о Гарри Поттере. Ее можно подарить ребенку или фанату, прочитавшему все книги о приключениях Мальчика-который-выжил и посмотревшему одноименный фильм о фантастических тварях. Книга представляет собой иллюстрированную энциклопедию загадочных существ с описанием оных.

В книге весело обыгрываются такие звезды криптозоологии, как Снежный человек (Йетти), Лох-Несское чудовище Несси и многие другие. Написано с легким уклоном в юмор. Кое-где проскакивают личные заметки самого Гарри Поттера, который, не задумываясь о последствиях, пишет практически готовый донос в Министерство Магии на своего друга Хагрида.

Это издание не только с иллюстрациями, но и с новыми волшебными существами, которые были в фильме. "Старая версия" книги уже не считается канонической, как сказано на сайте "Pottermore".

Здесь есть также новое предисловие от Ньюта Саламандера, в котором мы узнаем истинную причину его путешествия в Америку.

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