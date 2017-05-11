Правда и вымысел, наука и лженаука перемешались в книгах, на сайтах, в речах политиков и в наших головах. Как же понять, чему верить? Единственный способ - использовать критическое мышление. В книге "Не верю" Джон Грант на примерах самых обсуждаемых, скандальных и значимых споров современности объясняет, как понять, что вам пытаются запудрить мозги. Вы узнаете о риторических уловках и шаблонах, которые чаще всего используют лжецы, а также поймете, как выглядит настоящее научное доказательство.

Помимо того, что вы познакомитесь с основными инструментами критического мышления, научитесь отличать правду от вымысла, вы узнаете:

Действительно ли мы произошли от Адама и Евы?

Надо ли верить суевериям и гороскопам?

Работает ли гомеопатия?

Стоит ли бояться прививок?

Глобальное потепление - правда или вымысел?

Джон Грант написал несколько книг на тему того, как люди неверно интерпретируют науку, насаждают в нее свои нелепые теории или пытаются искажать ее, делая вид, что она говорит одно, хотя на самом деле та говорит совсем другое. Регулярно читает лекции о науке, лженауке и критическом мышлении.

"Игнорировать мелкие, несущественные детали и концентрироваться на фактическом содержании чужих слов - вот простой прием, позволяющий вам защититься от запудривания мозгов. – пишет в своем отзыве Дионис Каптарь, писатель, журналист портала "Кирилл и Мефодий". - Если подтверждается один этот главный пункт (хотя бы в общих чертах), тогда возможно, но только возможно, что человек говорит правду. По крайней мере, так, как он ее понимает. А это уже начало... Предрассудки, дожившие до XXI века, и современные глупости, силой пропаганды возведенные в ранг "банальной и всем известной" истины, заметно осложняют нашу жизнь. Джон Грант едко высмеивает тех, кто слепо верит ложным авторитетам, и разбирает по косточкам немало примеров ерунды, заполняющей мозг обывателя. С Грантом можно поспорить, и думаю, во многом опровергнуть. Но это ли ни лучшая гимнастика для ума?"

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