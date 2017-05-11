Помимо того, что вы познакомитесь с основными инструментами критического мышления, научитесь отличать правду от вымысла, вы узнаете:
- Действительно ли мы произошли от Адама и Евы?
- Надо ли верить суевериям и гороскопам?
- Работает ли гомеопатия?
- Стоит ли бояться прививок?
- Глобальное потепление - правда или вымысел?
Джон Грант написал несколько книг на тему того, как люди неверно интерпретируют науку, насаждают в нее свои нелепые теории или пытаются искажать ее, делая вид, что она говорит одно, хотя на самом деле та говорит совсем другое. Регулярно читает лекции о науке, лженауке и критическом мышлении.
"Игнорировать мелкие, несущественные детали и концентрироваться на фактическом содержании чужих слов - вот простой прием, позволяющий вам защититься от запудривания мозгов. – пишет в своем отзыве Дионис Каптарь, писатель, журналист портала "Кирилл и Мефодий". - Если подтверждается один этот главный пункт (хотя бы в общих чертах), тогда возможно, но только возможно, что человек говорит правду. По крайней мере, так, как он ее понимает. А это уже начало... Предрассудки, дожившие до XXI века, и современные глупости, силой пропаганды возведенные в ранг "банальной и всем известной" истины, заметно осложняют нашу жизнь. Джон Грант едко высмеивает тех, кто слепо верит ложным авторитетам, и разбирает по косточкам немало примеров ерунды, заполняющей мозг обывателя. С Грантом можно поспорить, и думаю, во многом опровергнуть. Но это ли ни лучшая гимнастика для ума?"
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