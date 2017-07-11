Новый роман признанного мастера американского остросюжетного романа Джона Гришэма "Информатор" свидетельствует о возвращении автора к излюбленной теме юридических триллеров в стиле "Фирмы", "Клиента", "Дела о пеликанах" и других произведений, принесших писателю всемирную известность, многие из которых были успешно экранизированы.

Одно время Гришэм стал демонстрировать отказ от фирменного стиля (достаточно вспомнить "Покрашенный дом" или "Трибуны"), и это было встречено читателем с настороженностью, граничащей с недоверием. Мало кому хотелось "нового Гришэма" — пусть лучше будет самим собой. Писатель, видно, это понял и взялся за дело. Появились романы "Апелляция", "Противники", "Рэкетир" и др, в которых мы увидели сюжеты раннего Гришэма.

Итак, о новом романе "Информатор". Что ждет судью, нарушившего закон и справедливость ради больших денег? За расследование его деятельности возьмутся специалисты из КПДС — Комиссии по проверке действий судей. Такие, как Лейси Штольц и ее напарник Хьюго Хэтч. И однажды на связь с ними выходит таинственный информатор — чтобы предоставить доказательства преступлений судьи Клаудии Макдоувер. Судьи, которая уже два десятка лет связана с могущественной мафиозной группировкой.

Кто же этот загадочный информатор? Откуда ему столько известно? И понимает ли он, какой опасности подвергает не только себя, но и Лейси с Хьюго, бросая вызов продажным "блюстителям закона" и их безжалостным криминальным покровителям?

Цитата: "Сведениями меня снабжает посредник, чьего имени я вам не назову. Он имеет дело с "кротом", имени которого я сам не знаю и не уверен, что хочу знать. Когда у "крота" появляется важная информация, посредник находит меня и делится информацией. От меня она переходит к вам. Если вам не нравится такая схема, то мне очень жаль, но прошу не забывать, что "крот", посредник, я, мы и вообще любой, замешанный в эту историю, может в один прекрасный день схлопотать пулю промеж глаз. Мне не важно, доверяете вы мне или нет. Мое дело – снабдить вас информацией, с помощью которой вы сможете прищемить хвост судье Клаудии Макдоувер!"

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