Если каждый день вы сталкиваетесь с непониманием и верите, что работа в удовольствие невозможна, потому что ваш босс — идиот, не торопитесь вешать ярлыки, сначала разберитесь в них. В этой книге вы найдете именно свой тип босса, узнаете, к какому отряду и виду он относится, и полностью изучите этот организм. Автор рассказывает, как противостоять каждому из них и как при этом оставаться человеком.

Конечно, не каждый босс - идиот, и не каждый идиот - босс. Доктор Гувер поможет вам найти мудрость, чтобы понять разницу, а еще защитить себя и держать под контролем своего внутреннего идиота.

Прочитав эту книгу, вы научитесь:

• выявлять триггеры своего шефа;

• говорить со своим мучителем на одном языке.

• лавировать между несправедливыми обвинениями и придирками.

И в момент, когда настанет время уходить, у вас не будет сомнений.

Джон Гувер, бизнес-консультант по вопросам лидерства и коммуникаций, работавший с такими компаниями как ABC Television, The Disney Channel, HBO, IBM, Hilton Hotels, Xerox, однажды понял, что многие из тех, кого он консультировал, были… Ну, в общем, вы поняли! И, как признается сам автор, глупо было думать, что он сам может с ними работать.

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