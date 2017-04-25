Впрочем, экспедиция — лишь попытка перетасовать карты в опасной игре, которую ведут здешние жители и подоплека которой — странная и жестокая смерть двух подростков в водах злополучного озера. Сталкиваясь лицом к лицу с чудищем из озера, а также с не менее жуткими обитателями мира людей, герой книги Бейзела блестяще продолжает линию, намеченную писателем в его первом романе-бестселлере — мрачный бесшабашный юмор соседствует с дерзкой и стремительной, как удар молнии, интригой. Книга полна метких, смелых и ярких фраз, на какие способен один лишь Бейзел. Жаркие события следуют вперемежку с рассуждениями о том, как вставлять на место выбитые зубы и замораживать людей на несколько лет. У "Дикой твари" есть все непременные атрибуты добротного триллера, а вместе с тем автор показывает мир абсурда, подобно Карлу Хайасену и Воннегуту.
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