Джош Бейзел (р. 1970) — американский писатель и врач. Его первый роман "Бей в точку", уже изданный на русском языке, произвел сенсацию и вошел в список лучших романов 2009 года, опубликованный журналом "Тайм". "Дикая тварь" — это остросюжетный роман-расследование. Волей случая главный герой, врач с криминальным прошлым за плечами, оказался в составе экспедиции, исследующей мрачное и таинственное озеро в заповедном краю Минессоты: по слухам, в озере водится страшное чудовище, пожирающее людей.

Впрочем, экспедиция — лишь попытка перетасовать карты в опасной игре, которую ведут здешние жители и подоплека которой — странная и жестокая смерть двух подростков в водах злополучного озера. Сталкиваясь лицом к лицу с чудищем из озера, а также с не менее жуткими обитателями мира людей, герой книги Бейзела блестяще продолжает линию, намеченную писателем в его первом романе-бестселлере — мрачный бесшабашный юмор соседствует с дерзкой и стремительной, как удар молнии, интригой. Книга полна метких, смелых и ярких фраз, на какие способен один лишь Бейзел. Жаркие события следуют вперемежку с рассуждениями о том, как вставлять на место выбитые зубы и замораживать людей на несколько лет. У "Дикой твари" есть все непременные атрибуты добротного триллера, а вместе с тем автор показывает мир абсурда, подобно Карлу Хайасену и Воннегуту.

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