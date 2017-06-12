Джулия Хиберлин – успешная американская журналистка и писательница. Ее третий роман "Янтарные цветы" стал бестселлером, был издан в 16 странах, признан лучшей книгой месяца по версии газет "Times of London" и "Observer". Права на экранизацию куплены режиссером Родом Лури. Книга рассказывает историю Тессы Картрайт, которая в шестнадцать лет оказалась в руках серийного убийцы. Чудом уцелевшую ее нашли на поле янтарных рудбекий, в могиле с другими его жертвами. Она опознала своего мучителя, несмотря на то, что не помнила почти ничего из того, что случилось с ней за эти страшные 32 часа.

И вот теперь, спустя долгие годы, правосудие, наконец, свершится — убийца будет казнен. Но Тесса начинает подозревать, что она ошиблась и настоящий монстр до сих пор на свободе, а вместо него осудят невиновного человека. Ко всему прочему кто-то все эти девять лет постоянно высаживал перед ее окном те самые янтарные рудбекии… Кто же это был? И зачем оставлял ей "послания"?

"Янтарные цветы" — плод моего воображения, — пишет Джулия Хиберлин, — но я задалась целью как можно правдивее отразить в книге основы криминалистики, психотерапии и особенности правовой системы штата Техас". И ей это удалось: история в романе выстроена логично, продуманно и четко. И в этом писательнице помогли многочисленные эксперты, с которыми она общалась, пока писала роман: исследователи митохондриальной ДНК, детские психологи, адвокаты и даже осужденные на смертную казнь преступники. Благодаря этому книга представляет собой не просто триллер с захватывающим сюжетом, а целое исследование хрупкой и ранимой человеческой психики.

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