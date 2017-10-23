Наши читатели уже познакомились с "Парижем", "Лондоном", "Нью-Йорком", "Сарумом", а также "Ирландией" - "романами о городах и странах" Эдварда Резерфорда, вышедшими на русском языке в серии "The Big Book", знакомой нам по "Шантараму", "Ацтеку", "Путешественнику" и другим во всех смыслах "Большим книгам". И вот появился роман Резерфорда "Дублин", продолжающий тему книги "Ирландия".

Дублин – столица Ирландии, Изумрудного острова, где живут свободолюбивые ирландцы. Эдвард Резерфорд оживляет ирландскую историю, рассказывая о семьях на протяжении нескольких поколений. Это и братья, вынужденные выбирать между преданностью древней вере и безопасностью семьи, и женщина, чья страсть к харизматичному ирландскому вождю угрожает ее надежному браку с процветающим торговцем, и молодой ученый, чья тайная симпатия к бунтовщикам подвергается испытанию, и мужчины, которые рискуют своей жизнью и счастьем детей в трагическом стремлении к свободе, а еще те, кто полон решимости уничтожить бунтовщиков раз и навсегда.

Через истории людей из всех слоев общества – протестантов и католиков, богатых и бедных, предателей и героев – Резерфорд рисует главные этапы четырехсотлетнего пути Ирландии к независимости во всей ее драматичности, трагичности и славе. Это роман для всех тех, кто побывал в Ирландии и полюбил эту страну. Эта книга для всех тех, кому еще предстоит там побывать.

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