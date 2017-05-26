Роман "Зеркало. Московская мистическая сага" - это уже четвертая книга Екатерины Рождественской, известного фотохудожника, переводчика и дочери популярного поэта-шестидесятника Роберта Рождественского. Первые три ее книги "Жили-были, ели-пили. Семейные истории", "Взрослые игры", "Мои случайные страны" имели большой успех у читателей. Екатерина пробует себя в разных жанрах, теперь настал черед семейной саги.

"Моя история про одну московскую семью в нескольких поколениях и про большое родовое зеркало, стоящее в гостиной, - пишет автор. - Я знаю, у вас дома висит зеркало. Иначе и быть не может. Вот и представьте, сколько всего оно видело за свою долгую зеркальную жизнь. Какие события происходили в его присутствии – свадьбы, смерти, любови, страсти, скандалы, рождения. Как оно впитывало все эти человеческие события и эмоции, как оно их пожирало. Вроде ничего особенного…

Но зеркало - это как подробная книга, надо только уметь ее прочитать. Вот и читаю такие книги всю жизнь. Прилюдно об этом не говорю, не всем это понятно будет, особенно в наши-то с вами времена. Но многое они мне рассказывают, много. Иногда такое, о чем знать и не хочется, страшно. Ведь только часть зеркала здесь, с нами, вот я трогаю его, а у второй половины края нету, уходит оно в другой мир. Зеркало - тонкий проводник из одного мира в другой".

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