"Я почти не ходила в кино, никогда не покупала пластинок с любимой музыкой, ни разу не фанатела по какому-нибудь певцу, не бегала на концерты, не собирала автографы, никогда не напивалась, а тот небогатый сексуальный опыт, что у меня был, дался мне непросто, и я сама до сих пор его побаивалась. А эти девушки - кто побогаче, кто победнее - все же воспитывались в куда более комфортных условиях, и к возрасту, когда настала пора сбросить старую кожу и обзавестись новой, подошли куда более подготовленными, нежели я".
И действительно, девушки из бедного квартала словно поменялись местами. Некогда блистательная Лила трудится на колбасном заводе и едва сводит концы с концами. Лену путешествует по Италии, продвигая свою книгу, и готовится породниться с влиятельной профессорской семьей. Жизнь разводит их так далеко, что они остаются друг для друга лишь бесплотными голосами на том конце телефонного провода. Но и Лену, и Лила знают, что время и расстояние бессильны разрушить их связь, от которой они и сами подчас хотели бы освободиться.
• ТЦ Domina, магазин-кофейня (Рига, Иерикю 3, тел. 20017488)
• ТЦ Vivo (Елгава, Католю 18, тел. 20000041)
• ТЦ Kurzeme (Лиепая, ул. Лиела 13, тел. 27046988)
• ТП Solo (Даугавпилс, Ригас 9, тел. 27041162)
• ТЦ Origo (Рига, Стацияс лаукумс 2, тел. 27049013)
• ТЦ Alfa (Рига, Бривибас гатве 372, тел. 27000043)
• ТЦ Mols (Рига, Краста 46, тел. 20017477)
• ТЦ Damme (Рига, Курземес проспектс 1a, тел. 20017489)
• Рига, ул. Гертрудес 7, тел. 27049014)
• Рига, Дом Москвы (Марияс 7, тел. 27000042)
• ТЦ Dole (Рига, Маскавас 357, тел. 27000045)
• RIMI (Рига, Сахарова 23a, тел. 27000079)