Вышла на русском языке третья книга всемирно известного "неаполитанского квартета" Элены Ферранте (первые две: "История нового имени" и "Моя гениальная подруга") - роман "Те, кто уходит, и те, кто остается". Это, наверное, самая рефлексивная, самая личная книга. Она посвящена взрослению Элены Греко - не физическому, не ученическому, а именно житейскому. Элена понимает, что всю жизнь жила в тени своей подруги и настала пора выбраться на свет, и, наконец, найти себя.

"Я почти не ходила в кино, никогда не покупала пластинок с любимой музыкой, ни разу не фанатела по какому-нибудь певцу, не бегала на концерты, не собирала автографы, никогда не напивалась, а тот небогатый сексуальный опыт, что у меня был, дался мне непросто, и я сама до сих пор его побаивалась. А эти девушки - кто побогаче, кто победнее - все же воспитывались в куда более комфортных условиях, и к возрасту, когда настала пора сбросить старую кожу и обзавестись новой, подошли куда более подготовленными, нежели я".

И действительно, девушки из бедного квартала словно поменялись местами. Некогда блистательная Лила трудится на колбасном заводе и едва сводит концы с концами. Лену путешествует по Италии, продвигая свою книгу, и готовится породниться с влиятельной профессорской семьей. Жизнь разводит их так далеко, что они остаются друг для друга лишь бесплотными голосами на том конце телефонного провода. Но и Лену, и Лила знают, что время и расстояние бессильны разрушить их связь, от которой они и сами подчас хотели бы освободиться.

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