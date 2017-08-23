"Закрой дверь за совой" - новый роман Елены Михалковой, автора популярных детективных романов, разошедшихся общим тиражом в 5 миллионов экземпляров. Героями книги снова стали частные сыщики Макар Илюшин и Сергей Бабкин, которые, как говорит сама Михалкова, имеют в качестве прототипов совершенно реальных людей – двух ее знакомых, занимающихся оперативной работой. Да и сама Елена Михалкова, получив юридическое образование, работала в милиции. Именно поэтому она хорошо разбирается в тонкостях криминального мира.

В новом романе Макару и Сергею в очередной раз придется непросто: перед ними встанет задача отыскать в многомиллионной Москве 74-летнего Михаила Гройса, буквально растворившегося в воздухе где-то на полпути от сквера до кофейни, в которой он имел обыкновение пить кофе. 74-летний Михаил Гройс вышел из дома и направился гулять в ближайший сквер, где был замечен беседовавшим с соседкой, выгуливающей лабрадора. Затем проследовал своим обычным маршрутом в кофейню неподалеку, где имел обыкновение пить кофе в полдень. Но в кофейне так и не появился, бесследно исчезнув. Его нет нигде – ни в моргах, ни в больницах. Даже его многочисленные пассии – бывшие и нынешние – тоже ничего не могут сказать о его местонахождении. В полиции к заявлению о пропаже отнеслись скептически: увы, это не первый и не последний старичок, потерявшийся в большом городе. Но всё далеко не так просто, как может показаться на первый взгляд: несмотря на преклонный возраст, Гройс является профессиональным мошенником, сохранивший ясный ум и отличную физическую форму. Да и кто знает, зачем он на самом деле приехал в Москву полгода назад. Частные детективы Макар Илюшин и Сергей Бабкин, к которым обращаются приятели Гройса, быстро выходят на след таинственной похитительницы, но не приведет ли этот след в тупик? И можно ли обхитрить сову – самую хитрую хищную птицу на свете?

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