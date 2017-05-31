Вышел очередной перевод рассказов канадской писательницы Элис Манро на русский язык - сборник новелл "Тайна, не скрытая никем".

Вот уже 30 лет Элис Манро называют лучшим в мире автором коротких рассказов, но к русскому читателю ее книги приходят только после того, как писательница получила Нобелевскую премию по литературе в 2013 году.

Критика сравнивает Манро с Чеховым, и это сравнение не лишено оснований: подобно великому русскому писателю, она умеет рассказать историю так, что читатели, даже принадлежащие к совсем другой культуре, узнают в героях самих себя. Уже в первых своих новеллах автор, как по волшебству, показывала обычные жизни людей и жизненные ситуации, словно лучом прожектора выхватывая те яркие моменты, когда откровение возникает из-под слоев самого обыденного опыта...

Вот и эти истории из сборника рассказов "Тайна не скрытая никем", изложенные на первый взгляд бесхитростным языком, раскрывают удивительные сюжетные бездны. На каких-то пятидесяти страницах Манро умудряется создать целый мир — живой, осязаемый и невероятно притягательный. Игнорируя любые условности и не боясь рисковать, она достигает поразительной убедительности…

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