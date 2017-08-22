"Морган ускользает", только что вышедший на русском языке – один из самых известных романов Энн Тайлер, знакомой нам по недавно опубликованным романам "Катушка синих ниток", "Случайный турист" и "Уроки дыхания". И это снова семейная история – о зыбкости отношений и жизни вообще, о попытках обрести себя, не вылезая из собственной скорлупы, но при этом ускользая от рутины существования.

Время действия книги - конец 1960-х. Моргану за 40, у него косматая борода, из-за которой он выглядит гораздо старше. Морган - обладатель обширного гардероба из самых причудливых костюмов и удивительных головных уборов, от тропического шлема до наполеоновской треуголки. Каждый день Морган меняет наряды, примеряя новые личины, и в своих странных костюмах он бесцельно прогуливается по улицам, спасаясь от домашней тоски. Его фантазии - бегство из реальности, в которой у него милая, но ничем не примечательная жена, выводок из семи дочерей, несчастливая сестра и полубезумная матушка. Выдумщик Морган заперт внутри своего семейного бытования, ему чудится, что настоящая жизнь, бурная, яркая, необычная, где-то совсем рядом, надо лишь внимательно всматриваться в мир, и однажды он тебе откроется во всем своем многообразии. И как-то раз Морган встречает Эмили и Леона, скитальцев по собственному выбору, показывающих то тут, то там кукольные спектакли. И отныне жизнь Моргана меняется… Эксцентричный, причудливый, ироничный, грустный и очень теплый роман Энн Тайлер о семье, ее радостях и ужасах.

"Лишь дочитав роман Энн Тайлер, про него начинаешь что-то понимать, - пишет Сергей Кумыш ("Фонтанка"), - В сравнении с произведениями других гигантов американской литературы, писавших и пишущих о семье, здесь вроде как многого не достает. Нет драйва и желчи, присущих романам Джонатана Франзена. Нет всепоглощающей любви, которой окружает своих персонажей Элизабет Страут. Нет монументальности Фолкнера или надтреснутости Апдайка. Но перелистнув последнюю страницу Тайлер, начинаешь осознавать, что пропустил - вместе с персонажами - огромное количество событий, мимолетных реплик, целые куски жизни..."

"Энн Тайлер без резких движений, без пафоса и ненужной аффектации заставляет читателя разглядеть за глянцевым фасадом нечто невыразимо пугающее и депрессивное, – отмечает известный критик Галина Юзефович. - Как в известной оптической иллюзии, она позволяет увидеть на картинке одновременно и черта, и ангела. И от того, что каждая деталь, каждая мелочь в созданном Тайлер мире выглядит такой живой, такой теплой, узнаваемой и всеобщей, становится по-настоящему жутко".

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