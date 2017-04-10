"Случайный турист" – один из самых известных романов Энн Тайлер, знакомой нам по недавно опубликованным на русском языке романам "Катушка синих ниток" и "Уроки дыхания". И это снова семейная история – о зыбкости отношений и жизни вообще, о вечном конфликте мужского и женского начала, о попытках обрести себя, не вылезая из собственной скорлупы, и их тщетности.

Мэйкон Лири пишет путеводители, но он ненавидит путешествия всей душой. Его путеводители – коллекции сведений о том, как в очередной вынужденной и невыносимой поездке ощутить себя как дома, минимизировать вмешательство в твою жизнь чужого и неприятного мира. На долю Мэйкона и его жены выпала страшная трагедия – бессмысленная гибель сына-подростка. С тех пор они словно потерялись в этой жизни, и брак их стремительно разваливается. Отныне каждый пойдет своим путем – случайные туристы, бредущие куда глаза глядят в надежде, что однажды встретят попутчика. Печальный и в то же время веселый роман о том, как страшное и комичное шагают рука об руку, как привычки пытаются заглушить жизнь, как в обыденном таится ужас, а в неведомом – надежда, а может быть, наоборот.

Роман был номинирован на Пулитцеровскую премию. Книга была удачно экранизирована, фильм удостоился премии Нью-йоркской ассоциации критиков, а актриса Джина Дэвис получила премию "Оскар".

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