"Стеклянные тела" — первая книга новой трилогии "Меланхолии" шведского литературного дуэта Йеркера Эрикссона и Хокана Аксландера Сундквиста, пишущих под псевдонимом Эрик Аксл Сунд. Их первый криминальный роман-трилогия "Слабость Виктории Бергман" был переведен на 35 языков и в 2012 году получил "Особую награду" от Шведской академии писателей-криминалистов. Новая книга Эрика Аксла Сунда стала очередной литературной сенсацией — права на ее перевод проданы уже в 14 стран.

Комиссар Йенс Хуртиг расследует волну подростковых самоубийств, захлестнувшую Швецию. У всех подростков, на первый взгляд ничем не связанных между собой, находят старый кассетный плеер с записями странной, внушающей мистический ужас музыки, автор которой — Голод, фигура неуловимая как для полиции, так и для своих многочисленных поклонников. Как связаны между собой самоубийства несчастных подростков?

Новый роман Эрика Аксла Сунда обнажает самые потаенные глубины человеческой психики, поражая воображение драматичными поворотами сюжета и замысловатой детективной интригой. "Стеклянные тела" — это одновременно и остросюжетный триллер, и тонкий психологический детектив, и самая настоящая интеллектуальная проза, богатая библейскими аллюзиями. Темы Бога, судьбы, искусства, жизни и смерти — все это сплетается в сложный узел, в центре которого загадочные убийства, потрясшие всю Швецию. Йенс Хуртиг понимает, что самоубийства подростков самым невероятным образом связаны с чередой убийств влиятельных людей... На первый взгляд разрозненные детали сплетаются в клубок, распутать который пытаются герои романа, каждый по-своему.

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