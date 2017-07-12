Эрик-Эмманюэль Шмитт – известный французский писатель, лауреат Гонкуровской премии, кинорежиссер, один из самых успешных европейских драматургов. Он проявил себя как тонкий психолог и знаток человеческой природы. Новый роман "Человек, который видел сквозь лица" посвящен событиям и реалиям современной Европы, испытывающей кризис духовности и самоидентичности.

Автор "Секты эгоистов", "Оскара и Розовой Дамы", "Женщины в зеркале", "Одетты", "Мечтательницы из Остенде" и других сборников новелл и пьес, входит в десятку самых популярных авторов Франции наряду с Марком Леви, Анной Гавальда и Гийомом Мюссо. Шмитт весьма разнообразен в плане сюжетов. У него есть роман о Гитлере "Другая судьба", любовная мистификация "Попугаи с площади Ареццо", философская повесть "Эликсир любви". Шмитт - мастер короткой философской прозы. С одной стороны, в нем нет занудства, а с другой - автор вовсе не походит на ловкого фокусника Коэльо, развлекающего публику квазифилософскими притчами.

Теперь о новой книге. Небольшой бельгийский городок Шарлеруа потрясен кровавым терактом. Взрыв на паперти собора унес немало жертв. Подозревают, что за ним стоят религиозные фанатики. Огюстен, бездомный юноша, которому удалось получить стажировку в местной газете, оказывается вовлеченным в эти события. Пытаясь доказать свою пригодность к журналистике, он начинает собственное расследование. Незаметный, выросший в приюте паренек наделен уникальным даром — видеть крошечные существа, парящие над людьми. Кто это - ангелы, демоны, воспоминания, быть может, мертвецы, которые не смирились со своей участью?.. Неужели он сходит с ума, или, быть может, он и есть тот мудрец, которому дано расшифровать чужое безумие?

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