Великолепная рассказчица Фэнни Флэгг сотворила целый мир, населенный обычными людьми, но столь уютный и обаятельный, что читателю прямо хочется перебраться в него. Новый роман "О чем весь город говорит" можно назвать путеводителем по творчеству Флэгг, в нем собрались герои из многих ее книг - от "Жареных зеленых помидоров" до "На бензоколонке только девушки". Это подарок для всех, кто согласен с сентенцией Фэнни: "жизнь - это дар, а любовь бессмертна".

Элмвуд-Спрингс, что в штате Миссури - маленький городок, похожий на сотни уютных американских городков. Его придумала Фэнни Флэгг, и это целая вселенная персонажей, раскиданных по разным романам писательницы, ставших уже литературной классикой. На этот раз читателю предлагается не какой-то отдельный эпизод из городской жизни, но полноразмерная биография города в целом — от счастливого основания до лиричного упадка.

Шведский эмигрант Лордор Нордстрем приезжает в Миссури разводить коров и выписывает себе по почте молодую близорукую жену Катрину. Их брак, несмотря на столь экзотический способ знакомства, оказывается на диво счастливым, и у них рождаются дети — как водится, девочка и мальчик. Вокруг фермы селятся другие поселенцы — немцы, шведы, англосаксы. Деревушка превращается в небольшой городок, где люди женятся, рожают детей, стареют, уходят на войну, собирают урожай, делают сыр, издают газету (собственно, роман назван в честь газетной колонки светских новостей), выпекают самые вкусные булочки, а после смерти обретают покой на безмятежном кладбище "Тихие луга". Изредка в Элмвуд-Спрингс заглядывает большая история — то нагрянут легендарные грабители банков Бонни и Клайд, то заедет президент Трумэн, то суфражистки выйдут на митинг за избирательные права, но в целом городок живет счастливой, замкнутой на себе жизнью. А в тот единственный раз, когда в Элмвуд-Спрингс все же происходит что-то по настоящему плохое — хозяйка самой большой в городе молочной фермы, глухая от рождения внучка Лордора и Катрины Нордстрем, становится жертвой очень странного (и, похоже, тщательно подстроенного) несчастного случая, все горожане объединяются, чтобы восстановить порядок и покарать виновного.

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