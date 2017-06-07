Успех "Человека, рисующего синие круги", "Игры Нептуна", "Бесприютного" и других произведений странной француженки свидетельствует о непреходящей популярности темы psycho, заданной сумрачным гением кинематографа Альфредом Хичкоком. Это как раз тот случай, когда кино больше повлияло на литературу, а не наоборот. Уже более 20 лет Варгас пишет свои полицейские романы ("ромполи" - этот неологизм, придуманный Варгас, уже прижился в среде детективщиков и журналистов), не расставаясь при этом со своей основной профессией археолога.
Завязка сюжета нового романа "Холодное время" ставит комиссара Адамберга перед странной загадкой: мужчина и женщина за много километров друг от друга покончили с собой, оставив вместо прощальной записки один и тот же таинственный рисунок. Расшифровать его не под силу даже известному эрудиту майору Данглару. Следы теряются в ледяных пространствах и далеких страшных временах. Адамбергу ничего не остается, как пуститься в погоню за призраками.
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