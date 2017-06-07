Новый роман француженки Фред Варгас "Холодное время" продолжает цикл расследований парижского комиссара Жана-Батиста Адамберга. Образ полицейского со странностями, созданный Фред Варгас, соответствует тем необычным преступлениям, которыми комиссару приходится заниматься. Это уже десятый роман Фред Варгас, изданный на русском языке.

Успех "Человека, рисующего синие круги", "Игры Нептуна", "Бесприютного" и других произведений странной француженки свидетельствует о непреходящей популярности темы psycho, заданной сумрачным гением кинематографа Альфредом Хичкоком. Это как раз тот случай, когда кино больше повлияло на литературу, а не наоборот. Уже более 20 лет Варгас пишет свои полицейские романы ("ромполи" - этот неологизм, придуманный Варгас, уже прижился в среде детективщиков и журналистов), не расставаясь при этом со своей основной профессией археолога.

Завязка сюжета нового романа "Холодное время" ставит комиссара Адамберга перед странной загадкой: мужчина и женщина за много километров друг от друга покончили с собой, оставив вместо прощальной записки один и тот же таинственный рисунок. Расшифровать его не под силу даже известному эрудиту майору Данглару. Следы теряются в ледяных пространствах и далеких страшных временах. Адамбергу ничего не остается, как пуститься в погоню за призраками.

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