"Самое обыкновенное убийство" - первый роман из серии о семейном детективном агентстве Хантеров.
Отец юного Эда Хантера, простой наборщик из типографии, отправился обмывать получку, а утром был найден убитым в переулке. Полиция считает расследование бесперспективным, и тогда Эд вместе с дядей, "карнавальщиком" Эмброузом Хантером, начинают самостоятельные поиски убийцы. Из рассказов дяди Эд с изумлением узнает о бурной молодости отца…
Роман "Где тебя настигнет смерть?" рассказывает о том, как однажды в жаркий августовский полдень в детективное агентство "Хантер и Хантер" обращается за помощью очаровательная рыжеволосая красотка Салли Доуэр. Эд Хантер и его дядя Эм решительно отказывают девушке, когда она объясняет, что ее хотят убить… марсиане! Однако девушка так мила и так сильно расстроена, что Эд Хантер соглашается провести с ней один вечер, чтобы она хоть ненадолго почувствовала себя в безопасности.
• ТЦ Domina, магазин-кофейня (Рига, Иерикю 3, тел. 20017488)
• ТЦ Vivo (Елгава, Католю 18, тел. 20000041)
• ТЦ Kurzeme (Лиепая, ул. Лиела 13, тел. 27046988)
• ТП Solo (Даугавпилс, Ригас 9, тел. 27041162)
• ТЦ Origo (Рига, Стацияс лаукумс 2, тел. 27049013)
• ТЦ Alfa (Рига, Бривибас гатве 372, тел. 27000043)
• ТЦ Mols (Рига, Краста 46, тел. 20017477)
• ТЦ Damme (Рига, Курземес проспектс 1a, тел. 20017489)
• Рига, ул. Гертрудес 7, тел. 27049014)
• Рига, Дом Москвы (Марияс 7, тел. 27000042)
• ТЦ Dole (Рига, Маскавас 357, тел. 27000045)
• RIMI (Рига, Сахарова 23a, тел. 27000079)