Фредерик Браун. Самое обыкновенное убийство. Где тебя настигнет смерть?

Foto: Publicitātes foto

Американский писатель Фредерик Браун (1906-1972) более известен как автор фантастических романов, однако карьеру писателя он начинал как детективщик, причем весьма успешный. В сборник, вышедший в хорошо зарекомендовавшей себя среди поклонников жанра серии "Чай, кофе и убийства", вошли романы ранние произведения Брауна "Самое обыкновенное убийство" ("The Fabulous Clipjoint", 1947) и "Где тебя настигнет смерть?" ("Death Has Many Doors", 1951).