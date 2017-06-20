Американский писатель Фредерик Браун (1906-1972) более известен как автор фантастических романов, однако карьеру писателя он начинал как детективщик, причем весьма успешный. В сборник, вышедший в хорошо зарекомендовавшей себя среди поклонников жанра серии "Чай, кофе и убийства", вошли романы ранние произведения Брауна "Самое обыкновенное убийство" ("The Fabulous Clipjoint", 1947) и "Где тебя настигнет смерть?" ("Death Has Many Doors", 1951).

"Самое обыкновенное убийство" - первый роман из серии о семейном детективном агентстве Хантеров.

Отец юного Эда Хантера, простой наборщик из типографии, отправился обмывать получку, а утром был найден убитым в переулке. Полиция считает расследование бесперспективным, и тогда Эд вместе с дядей, "карнавальщиком" Эмброузом Хантером, начинают самостоятельные поиски убийцы. Из рассказов дяди Эд с изумлением узнает о бурной молодости отца…

Роман "Где тебя настигнет смерть?" рассказывает о том, как однажды в жаркий августовский полдень в детективное агентство "Хантер и Хантер" обращается за помощью очаровательная рыжеволосая красотка Салли Доуэр. Эд Хантер и его дядя Эм решительно отказывают девушке, когда она объясняет, что ее хотят убить… марсиане! Однако девушка так мила и так сильно расстроена, что Эд Хантер соглашается провести с ней один вечер, чтобы она хоть ненадолго почувствовала себя в безопасности.

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