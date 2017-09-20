Первая книга знаменитого нейрохирурга Генри Марша, ставшая международным бестселлером и уже знакомая нашим читателям, называлась "Не навреди". Она не была легким чтивом: слишком уж серьезные темы в ней затрагивались. В новой книге "Призвание" автор последовательно развивает эти темы, ставя перед собой и читателем острые и неудобные вопросы, которых всем нам хотелось бы избежать, но над которыми каждому рано или поздно придется задуматься.

Вопросы о жизни и смерти, о своих ошибках и провалах, о чувстве вины — о том, как примириться с собой и с тем, что ты всего лишь человек. Но так ли уж это мало — быть человеком? На все вопросы доктор Марш дает ответ. Не универсальный — нет, но выстраданный и обоснованный. И читателю уже не хочется смеяться, несмотря на множество забавных эпизодов и присущий автору типично британский юмор. Хочется поспорить, отыскать собственные ответы, а еще — прокатиться на слоне, или смастерить домик для совы, или побольше узнать о собственной семье — словом, сделать наконец все то, до чего так долго не доходили руки.

Прочитав эту книгу, вы узнаете:

- что бюрократы способны кого угодно довести до белого каления, и в этом смысле британская бюрократия ничуть не лучше любой другой;

- каково это — увидеть свой собственный мозг прямо во время операции;

- что и для врача, и для пациента гораздо лучше, если последний хоть немного разбирается в человеческой анатомии и психологии;

- каким образом человеческий мозг способен предсказывать будущее.

Перед нами все тот же доктор Марш — вспыльчивый и отходчивый, решительный и в то же время вечно сомневающийся, рациональный, но в чем-то наивный, нетерпимый к бессмысленной волоките и снисходительный к чужим промахам. А главное, совершенно не утративший неуемную любознательность и жажду действия, которые забрасывают его то в Непал, то в Америку, то опять же на Украину. И до всего-то ему есть дело, все-то ему надо попробовать и испытать на себе, о чем он откровенно рассказывает в своей второй книге, хотя не все его начинания заканчиваются успешно и далеко не всегда он оказывается на высоте.

Доктор Марш уходит на пенсию, но сидеть без дела не собирается. Сейчас, когда нейрохирургия, самая большая любовь его жизни, уже не будет отнимать почти все свободное время, он сможет сделать то, что давно обещал себе и другим. Например, можно собственноручно восстановить ветхий дом, за которым полвека никто толком не присматривал. Или посадить в одичалом саду фруктовые деревья — яблони и грецкий орех. Или прогуляться с сыном по предгорьям Гималаев в надежде увидеть заснеженные вершины. Или, хоть и с некоторым опозданием, принести дань уважения родителям. И конечно же, можно по-прежнему спасать людей — пусть и не в родной Англии, а в далеком Непале, где помощь опытного нейрохирурга никогда не будет лишней.

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