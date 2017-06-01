Автор книги "Что скрывает кожа. 2 квадратных метра, которые диктуют, как нам жить" - популярный немецкий дерматолог Йаэль Адлер. Человеческая кожа - удивительный орган, самый крупный из всех, что у нас есть. Ее площадь почти два квадратных метра. Кожа - это наша антенна. Она может передавать и принимать сигналы и дает пищу нашим чувствам.

Это объект чувственных желаний, пленительный сосуд, в который заключена наша жизнь, и в то же время - гигантская среда обитания бактерий, грибков, вирусов и паразитов. Немногие знают, что же такое кожа на самом деле, как она функционирует и как много берет на себя жизненно важных для нас задач. Эта книга призвана помочь лучше понять нашу кожу, а таким образом и самих себя. Вы проникнетесь и всей кожей почувствуете, как это увлекательно.

Но будьте внимательны: информация, содержащаяся в книге, не может служить заменой консультации врача. Перед совершением любых рекомендуемых действий необходимо проконсультироваться со специалистом.

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