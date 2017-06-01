Это объект чувственных желаний, пленительный сосуд, в который заключена наша жизнь, и в то же время - гигантская среда обитания бактерий, грибков, вирусов и паразитов. Немногие знают, что же такое кожа на самом деле, как она функционирует и как много берет на себя жизненно важных для нас задач. Эта книга призвана помочь лучше понять нашу кожу, а таким образом и самих себя. Вы проникнетесь и всей кожей почувствуете, как это увлекательно.
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• ТЦ Domina, магазин-кофейня (Рига, Иерикю 3, тел. 20017488)
• ТЦ Vivo (Елгава, Католю 18, тел. 20000041)
• ТЦ Kurzeme (Лиепая, ул. Лиела 13, тел. 27046988)
• ТП Solo (Даугавпилс, Ригас 9, тел. 27041162)
• ТЦ Origo (Рига, Стацияс лаукумс 2, тел. 27049013)
• ТЦ Alfa (Рига, Бривибас гатве 372, тел. 27000043)
• ТЦ Mols (Рига, Краста 46, тел. 20017477)
• ТЦ Damme (Рига, Курземес проспектс 1a, тел. 20017489)
• Рига, ул. Гертрудес 7, тел. 27049014)
• Рига, Дом Москвы (Марияс 7, тел. 27000042)
• ТЦ Dole (Рига, Маскавас 357, тел. 27000045)
• RIMI (Рига, Сахарова 23a, тел. 27000079)