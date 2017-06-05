Триллер "Колибри" – первый роман финской писательницы Кати Хиеккапелто, вошедший в шорт-лист престижной британской премии "Petrona Award" в 2015 году и сразу принесший своему автору мировую славу. Это первая из трех книг, посвященных приключениям Анны Фекете, молодой следовательницы венгерского происхождения родом из Сербии.

В своих увлекательнейших детективных историях Кати призывает читателей обратить внимание на такие острые социально-политические темы, как эмиграция и расизм, естественным образом продолжая линию скандинавского нуара, начатого Май Шевалль и Пером Фредриком Валё.

На беговой дорожке обнаруживается труп юной девушки, застреленной из дробовика в упор. Следствие поручают Анне Факете, для которой это первый день в отделе убийств. В скором времени на других дорожках появляются новые жертвы. Единственная зацепка – найденные на месте каждого преступления амулеты в виде ацтекского верховного божества Уицилопочтли, бога солнца, символ которого – птица колибри.

Очаровательная главная героиня, увлекательная детективная интрига, интересные персонажи, каждый из которых обладает своим собственным уникальным характером – все это заставляет читателя снова и снова с головой окунаться в необычайно тонко переданную атмосферу небольшого финского городка на берегу моря, где под внешним благополучием скрывается целый веер социальных и частных проблем.

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