Роман знаменитого британского писателя Кена Фоллетта "Граница вечности" – это заключительный том монументальной трилогии "ХХ век". Первые две - книги "Гибель гигантов" и "Зима мира" - уже знакомы русскому читателю.

Действие романа "Граница вечности" относится ко второй половине XX века и охватывает события, происходящие во время Карибского кризиса, Пражской весны, падения Берлинской стены, эпохи перестройки и гласности в СССР.

Кен Фоллетт добился всемирного признания и успеха в разных жанрах. Его шпионские триллеры не уступают романам Ле Карре. А исторические романы "Столпы земли" и "Мир без конца", посвященные средневековой Англии, выдержали множество переизданий. По ним были сняты одноименные сериалы, также имевшие большой успех во всем мире.

Главные герои всей трилогии "ХХ век" и романа "Граница вечности" в частности – интеллектуалы и рабочие, аристократы, военные и политики России, Германии, Англии и США, чьи судьбы переплелись в затейливый и непредсказуемый узор. На их глазах вновь меняется мир, терпит крах целая идеологическая система, а их жизни вмещают в себя и эпохальные события, и личные трагедии, и тихие радости...

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