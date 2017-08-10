Роман знаменитого британского писателя Кена Фоллетта "Молот Эдема" – захватывающий триллер на актуальную тему.

Во всей Америке только агент Джуди Мэддокс знает — Калифорнии скоро не станет. Группа террористов заполучила экологическое оружие, способное вызвать самое страшное землетрясение за всю историю США. ФБР не верит нелепой информации. Губернатор и его люди отмахиваются от явного бреда. Но заговорщики уже начали действовать. Отсчет пошел…

Кен Фоллетт добился всемирного признания и успеха в разных жанрах. Его шпионские триллеры не уступают романам Ле Карре. А исторические романы "Столпы земли" и "Мир без конца", посвященные средневековой Англии, выдержали множество переизданий. По ним были сняты одноименные сериалы, также имевшие большой успех во всем мире.

Кен Фоллетт родился 5 июля 1949 года в уэльсском городе Кардифф в семье налогового инспектора. В детстве Кен был лишен таких радостей, как телевизор или кино, поэтому его богатое воображение искало выхода в книгах. Когда ему было 10 лет, семья переехала в Лондон. Там же в возрасте 18 лет он поступил в университет, где изучал философию. В университете он увлекся политикой, вступив в Лейбористскую партию. В 1970-м закончил университет и курсы журналистики, вернулся в Уэльс, где получил работу в газете South Wales Echo. В 1973-м переехал в Лондон и начал работать в Evening News. Со временем работа в газете ему наскучила, и Фоллетт начинает писать книги. Но только в 1978 году выходит его первый настоящий бестселлер "Игольное ушко" о работе британской контрразведки в годы Второй Мировой войны. Роман имел большой успех, и автор стал знаменитым писателем. Описывая собор в вымышленном городе Кингсбридж в романе "Столпы земли", а также "Мир без конца", Фоллетт был вдохновлен католическим собором "Catedral gótica de Santa María" в городе Витория (Испания). Это привело к большому притоку туристов, за что правительством города писателю установлен памятник возле собора.

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