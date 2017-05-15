Любимый и незабвенный "Чужой" – это фантастическое приключение о терроризирующем монстре, который появляется и убивает внезапно. Ридли Скотт иллюстрирует опасность космических путешествий и рушит иллюзию непобедимости и исключительности человечества. Каноничный хищник сюрреалиста Ганса Рудольфа Гигера, который рождается и разрывает человека изнутри. Что может быть страшнее стихийной, охотящейся зверюги?

И вот у квадрологии (осмелюсь заявить, что "Прометей" – отдельная картина) появляется новая глава. Колонизаторы корабля "Завет" оказываются на планете, где надеются найти жизнь, но отгребают страх, боль и смерть. Мир Инженеров, создавших род человеческий и инопланетных монстров, они не находят, поэтому, не ждите бледно-лысых гигантов. О сотворении мира и прочих глубинных вопросах бытия авторы фильма не рассказывают. Не решаются, сторонятся. Кто создал человечество? Кем являются человекоподобные Инженеры? Почему они ненавидят нас и хотят уничтожить? Кто породил ксеноморфов? А нефтеобразная слизь, которая превращает все в нечто чудовищное? Больше исследований, которые, видимо, ни к чему не приводят.

Спустя десять лет (!) после того, как археолог Элизабет Шоу и андроид-предатель Дэвид отправились на поиски Создателей, экипаж корабля "Завет", оказываясь преждевременно разбуженным, решает откликнуться на принятый сигнал с неизвестной планеты. Как уже успели догадаться, этот шаг для всей команды становится фатальной ошибкой.

Место Сигурни Уивер занимает Кэтрин Уотерстон, столь же невозмутимая и стоическая, но более чувственная. Правда, эта фантастика – не актерское кино, и на сей раз речь не идет о феминизме, материнстве, жертвенности и спасении человечества. Странно, но солидной мыслью и не пахнет. В трехминутном прологе, выпущенном студией 20th Century Fox в преддверии "Завета", размаха побольше. Дэвид, конечно, обсуждает с отцом-основателем Питером Вейландом смысл бытия, но авторы не осмеливаются идти по тропе "Прометея", поэтому начисто выводят из сюжета расу Инженеров.

Впрочем, Ридли Скотт возвращается к изображению первобытных, трансгрессивных ужасов оригинала. Мрачный фатализм – главная чарующая сила фильмов о ксеноморфах. Ридли Скотт – настоящий визионер. Нетоптанная планета, куда прибывает экипаж "Завета", а ранее туда прилетели персонажи Нуми Рапас и Майкла Фассбендера, показана восхитительно. Сплошные джунгли, среди которых учтивый Фассбендер, играющий аж двух андроидов, появляется с отросшими волосами, словно Горец, тусклый свет, густой туман, изображение серо-болотного окраса, промозглый ливень и черная кровь.

Foto: Kadrs no filmas/20th Century Fox

В финале "Прометея" авторы пихнули эпизод рождения ксеноморфа, чтобы подмигнуть фанатам. Было ли это необходимо? Крутой поворот, но неуместный. Прелесть первой части в случайности, неожиданности. Однако публика требует нового "Чужого" с напуганными людьми, сталкивающимися с бешеным пришельцем, крадущимся по сумрачным коридорам и убивающим одного члена экипажа за другим. Примите – распишитесь! При этом монстр уже не тихо бродит, а дико носится, что начисто лишает сюжет саспенса и паранойи. Теперь же чудовище (здесь оно полностью CGI) вырывается из любого доступного отверстия, поэтому фильм из-за обилия крови и мяса не пугает, как "Чужой", а вызывает отвращение. С каждым новым шагом в картине пропадает мистика. В "Завете" режиссер бросается во все тяжкие, лишь изредка заигрывая с размышлениями о происхождении, скорее, не человечества, а потусторонних тварей. Ридли Скотт превратился в заложника культовой классики. В итоге новая кинолента разрывается между философским триллером и фантастическим боевиком.

Впрочем, уже в "Прометее" стало понятно, что умнее и безжалостнее паразита может быть только творение человека. Персонаж Майкла Фассбендера был самым любопытным элементом приквела. Дэвид – коварная энигма, которая является и монстром Франкенштейна, и самим Франкенштейном. Главная тема "Завета" – триумф робота над своим хозяином. Хочешь не хочешь, но думаешь о "Бегущем по лезвию" все того же старика Скотта. Дэвид превращается в безумного ученого, возомнившего себя Богом и порождающим всевозможных демонов. Почему же Дэвид мстит людям – загадка. А персонажа Нуми Рапас будто бы и не было. Видимо, андроид просто стремится к созданию хаоса, а режиссер избегает необходимости отвечать на вопросы "Прометея".

В "Завете" ощутима таинственная атмосфера. Кинолента насыщена грандиозными пейзажами, схваченными глазом оператора Дариуша Вольски ("Прометей", "Темный город"). Антураж действительно фантастический. А музыкальное оформление Джеда Курзеля, отсылающее к музыке Джерри Голдсмита, превосходно. Правда, дело в том, что сюжет и музыка взяты из "Чужого" и "Прометея", которые остаются более сильными и изобретательными. Даже титры прямиком из первого фильма.

Ридли Скотт просто-напросто подергал предыдущие главы: таинственный сигнал и внезапная смена курса на неизвестную планету, хитрый андроид, подковообразный корабль, яйца, лицехват и грудолом. Персонажи, почему-то смело разгуливающие по чужеродной земле без скафандров, хоть и похожи на героев кораблей "Ностромо" и "Сулако", но они все-таки однообразнее, да и глупее, ибо команда по прибытии незамедлительно разделяется. А сцена с грудоломом, пробивающим тело жертвы, подобна знаменитой кровавой смерти героя Джона Херта. Моменты с яйцами и лицехватами прекрасны, но Скотт повторяется. Нет ни дерзости, ни монументальности, ни новизны. "Чужой: Завет" кажется оммажем "Чужому" и "Чужим". Сказать честно, новый фильм не является даже увесистым продолжением "Прометея", за исключением некоторых вынужденных моментов. Невооруженным глазом видно, как авторы страдают стремлением угодить поклонникам и "Чужого", и "Прометея". Художник умер. На экране картина популиста, желающего усидеть на двух стульях. Новая часть саги – беспредметная каша, сотканная из кусков прошлых фильмов. Вымученное, необязательное кино, которое забудется скорее даже неудачного "Чужого: Воскрешение".

Спустя четыре десятилетия после обреченного путешествия "Ностромо", нужно ли нам продолжение и уж тем более повтор? Конечно, нет. "Чужой: Завет" – бестолковая, трафаретная, мутная туфта с насильственным экшеном и спазматическим повествованием. Вместе с тем, картина по-своему увлекательна, ведь это попкорновый, хоть и претенциозный блокбастер. А как же история происхождения Чужих? Знаете, Чужие просто существуют, потому что Вселенная иногда бывает страшно странной. А Ридли Скотт становится отражением индустриалиста Питера Вейланда, преследующего бессмертие. Ридли, старичок, пойми, ничто не вечно.