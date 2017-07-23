Кинематографический талант Кристофера Нолана не отменяет его тесную связь с Голливудом, его происхождения и идеологических воззрений. Вне зависимости от мироощущения и политизированности зрителя "Дюнкерк" является зарядом идей.

Произведение искусства – не документ, а кино – не только аттракцион. В новой авторской картине Кристофера Нолана пересказана эвакуация британских и французских солдат из оккупированной Франции в мае 1940 года. Высадка в Нормандии – священный момент для Запада, хотя высаживаться явно нужно было раньше, а не выжидать, наблюдая, как нацисты перебьют советских граждан. Такими же сакральными являются события в Дюнкерке. И "Спасти рядового Райана" Спилберга, "Союзники" Земекиса, и "Ярость" Эйра, и "По соображениям совести" Гибсона, и "Дюнкерк" Нолана – фильмы, конечно, зрелищные, спору нет, но к исторической правде они имеют малое отношение. Кино – всегда художественная выдумка и оружие пропаганды.

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"Дюнкерк" может похвастаться витиеватостью повествования – война разворачивается на суше, в воздухе и в море. Мысль переплетения места и времени прекрасна, ведь Нолан уже продемонстрировал мастерство такой манипуляции в гениальном триллере "Начало". Автор бросает зрителя в войну страшно быстро. Однако из-за хитросплетения формы совершенно рассеивается внимание на происходящее и персонажей. В течение всего фильма события тасуются. Причина для слоеного повествования – двигать события взад-вперед – непонятна. Саспенс стерт начисто. Нет саспенса – нет триллера. Главный герой один – британская армия. Место играет ключевую роль в изображении военных действий. Тут же нет никаких различий и особенностей. Во всяком случае, Нолан не делает попыток охарактеризовать пространство. Природа войны в "Дюнкерке" невероятно упрощена. Это образ войны, история о выживании и обреченности.

Если показывать историю подлинно, то получится кино про то, как британцы успели в последний момент убежать от наступающих на пятки нацистов, побросав каски и оставив позади французов. Вот уж союзнички, ничего не скажешь. И, что удивительно, в фильме "лягушатников" (так их называют сами англичане) действительно не пускают на борт – сперва дают уйти британцам. Нолан, хоть и выдает эвакуацию британских войск за невероятную победу, пусть и скромную, но к истории прикасается боязливо.

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Война – мрачное время, когда на смерть отправляют и стариков, и юношей, посылают на борьбу за свободу, справедливость и, разумеется, национальные интересы страны. В "Дюнкерке" автор иллюстрирует неопределенность и бессмысленность войны. Не кровавые ужасы, а именно безвыходность и непредсказуемость. Дело, конечно, прекрасное, кино атмосферное, натуралистичное, временами завораживающее. Нолан – мастер визуального повествования. Том Харди в образе уверенного британского пилота и снова в маске (Харди носил маску, закрывающую большую часть лица, в "Темном рыцаре: Возрождение легенды") способен выразить больше эмоций одними глазами и бровями, чем другие актеры всем телом.

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При всех художественных красотах не пахнет мыслью, что свойственно нолановскому кино. Отступление британцев удалось благодаря решению немцев не уничтожать противника, когда была возможность нанести сокрушительный удар. В фильме изумительно изображена растерянность англичан и недоумение от неожиданных действий нацистов. Самый памятный эпизод – бомбардировка солдат немецкими самолетами. Юный боец бросается на песок, закрывая голову, а от ударов бомб поднимаются огромные гейзеры песка, и падают, будто град, подступая к солдату все ближе, и ближе.

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Искусственно созданный перерыв дал возможность британцам избежать полного уничтожения. Так возникло "чудо под Дюнкерком" – одна из загадок Второй мировой войны. История полна спекуляций, но как подтверждает сам фильм, события в Дюнкерке – часть западного фольклора, странность которого авторы картины не раскрывают. Так что же произошло под Дюнкерком? Где доблестный британский флот, где мощная авиация? В картине нет никакой политики. Можно подумать, войны без политики не бывает. Значит нужно показать судьбы людей. Их здесь тоже толком нет. Зритель наблюдает за дрожащими мужиками и юнцами, и их лицами. Задействованы гражданские, страстно желающие помочь солдатам, ожидающих авиаударов, встревоженные командиры, смотрящие вдаль и размышляющие о спасении, и летчики, прицельно выполняющие свой долг.

Образ абсолютного зла представлен лишь несколькими вражескими бомбардировщиками. Не показаны ни немецкая армия, дышащая в спины британцев, ни флот, как фактор спасения. Именно военный флот, а не пароходики и моторные лодочки. А будь спасение истинным "чудом" – авторы об этом с гордостью рассказали бы. Гитлер позволил британцам убежать. Зачем? Так было "чудо", о котором заявляют сами авторы в прологе картины, или нет? Почему немцы не обстреливают Дюнкерк и пляж, где солдаты противника терпеливо ждут помощи? Почему не показана бомбежка портового города, окруженного немцами? Сплошные умолчания.

Foto: Publicitātes foto

Впору вспомнить "28 панфиловцев" – картину, к которой, если угодно, можно испытывать и любовь, и ненависть, иллюстрирует одно сражение – нацистская армия наступает, советская держит оборону. Все скромно и понятно. В "Дюнкерке" тоже очевидно – англичане бросили французов, а сами смылись. Правда, под конец, разумеется, необходима воодушевляющая речь Уинстона Черчилля со словами "Мы будем драться на пляжах" и призывом защищать Великобританию до последней капли крови. Решение выпустить англичан из Дюнкерка – не тактический просчет, а политическое решение, великодушный жест доброй воли. Киноделы достойно не оценивают военные события. В итоге, фильм Кристофера Нолана получился не эпичным и даже не героическим, а просто-напросто мозаичным военным очерком без исторического размаха. Кино сомнительное, а чуда так и не произошло.

"Дюнкерк" – почти безмолвная драма без героев и сюжета. Это холодное кино ожидания и настроения, которое держит зрителя на вытянутой руке. Изображение, музыка и звуковое оформление восхитительные, но в конце концов внимание распыляется. Фильм похож на тикающую бомбу замедленного действия, выраженную музыкой Ханса Циммера. Нолан удерживает тяжелое настроение на протяжении всей картины, даже не пытаясь что-либо преобразить. Словом, "Дюнкерк" – живописная, чисто британская, но очень странная драма. Возможно, Кристофер Нолан замахивался на философское полотно "Тонкая красная линия", а получился пустой калейдоскоп.