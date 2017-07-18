Кинорецензия: "Планета обезьян: Война". Выживет мудрейший

"Восстание планеты обезьян", "Планета обезьян: Революция" и, наконец, "Планета обезьян: Война" являются лучшей блокбастерной трилогией современности после нолановской трилогии о Бэтмене. Обе трилогии – цельные.

Первый фильм об эволюции приматов и деградации человечества вышел аж в 1968 году, но "Планета обезьян: Война" Мэтта Ривза – пик художественного и сюжетного гения: мощное повествование, поразительный Энди Серкис в образе Цезаря, устрашающе прекрасный Вуди Харрельсон в образе лютого полковника и эпичные баталии. "Планета обезьян: Революция" являлась лучшей картиной лета 2014 года. И довольно трудно представить, что режиссер Мэтт Ривз, за плечами которого лафкрафтовский ужастик "Монстро", способен превзойти самого себя.

Невозможно написать о фильме, не выдавая самых смачных подробностей, потому что в этой фантастической киноленте немало неожиданных поворотов. Характеры главных героев стали сложнее, хотя, казалось бы, куда сложнее. В "Планете обезьян: Революция" безответственные люди, доведшие цивилизацию до полного обнищания, суются к обезьянам, которые никого не трогают и на чьей территории оказывается единственный источник электричества. Люди объявляют войну обезьянам за ресурсы, необходимые для материальных благ. Животных обидели и те, понятное дело, жестко отвечают.

Коба, соратник Цезаря, желая показать силу, развязывает войну, а все кругом якобы хотят мира. А Цезарь, вождь племени обезьян и чистой воды социалист, пытается договориться. Кто не знает, Коба – псевдоним Сталина. Почему авторы решили назвать обезьяну именно так – неясно. Обезьяна – революционер и террорист в одном лице. Коба поджигает общий дом, заявляя, что это дело рук людей, чтобы повести своих братьев на войну и установить военную диктатуру. Аллюзия на поджог Рейхстага – повод для установления нацистской диктатуры – контрабандой приравнивает нацизм к коммунизму, Сталина к Гитлеру. Признаюсь, звучит скверненько, или, как говорится, совпадение – не думаю. Как бы то ни было, организовываясь, обезьяны оступаются так же, как люди, ибо кто объят местью – обречен на гибель. Печально и точно.

В начале "Планеты обезьян: Война" схватка с диким полковником в укрытии обезьян под водопадом говорит лишь об одном – теперь это личное. Вину надо не признавать – ее надо смывать. Кровью! Цезарь с товарищами покидает племя и отправляется к базе полковника где-то в замерзших горах, где толпы приматов-пленников ждут своего спасителя. Неслучайно финал, в котором Цезарь ведет обезьян по пустыне, похож на Исход.

История Цезаря становится мучительнее. В битву вступают самые разные персонажи с противоположными воззрениями. Цезарь становится Кобой, ведомый ненавистью и ставя личную трагедию выше ценностей коммуны. Ривзу удается изобразить раскол человечества и опасность обострения войны для обезьян. Становится труднее наложить ответственность и вину на кого-то одного. Сюжет обладает многоходовочкой, но все же путь главного героя чуточку предсказуем.

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Нет ни лишнего персонажа, ни лишнего слова. Победа одного вида ведет к тотальному подчинению и гибели другого. И авторы повествуют не о каких-то абстрактных понятиях. Суть картины совершенно конкретная, экзистенциальная. Здесь есть даже прямая отсылка к истории. Вместо внутриобщинного конфликта второго фильма, перед зрителем предстает бритоголовый полковник, утверждающий, что людей, больных вирусом, нельзя излечить – необходимо уничтожить, а хорошая обезьяна – мертвая обезьяна. Безумный вояка Вуди Харрельсон, олицетворяющий гнев и отчаяние всего человечества, борется за выживание цивилизации. Им движет желание совершить нечто важное, судьбоносное. Разумеется, тут вспоминается фраза: "Сделать Америку снова великой!" А его личное противостояние с Цезарем говорит об их двойственности и близости. Военные порабощают обезьян, заставляя их работать, что невольно напоминает рабство и концлагерь. Показана и публичная порка смутьяна, а в любой войне найдутся власовцы и трусы. Словом, это явно не глупое кино. Правда, странно, что обезьяны говорят на языке агрессора. Да и в немом ребенке (Амайя Миллер) нет никакого смысла, разве что она демонстрирует охоту авторов показать единственный невинный образ человечества. И штурм базы маргиналов, вооруженных до зубов, с летающими ракетами и падающими вертолетами выглядит убойно, но сама мысль все же нелепа.

Ощутим размах, аж дух захватывает, запечатленный оператором Майклом Серезином ("Гарри Поттер и узник Азкабана"), множество крупных планов глаз, богатство смыслов и мелодраматичное музыкальное оформление Майкла Джаккино ("Супер 8") – именно оно в траурной атмосфере выражает надежду, которая почти не заметна в "Планете обезьян: Революция". И самое главное – невообразимые CGI-эффекты. Фантастика уже не кажется фантастикой, а фантастическим реализмом. Обезьяны – живые. Пойди, докажи, что обезьяны, скачущие верхом на лошадях, – сказка. Все, что осталось – актеры, не принимая во внимание, что они покрыты густой шерстью. Не удивлюсь, если кто-то бросится на поиски человекоподобных обезьян.

При всех картинных прелестях не забыта мрачная история о человечности, что бы это не значило, и внимание к тонкостям поведения животных и людей. Картина бросает зрителю вызов – иметь дело со всеми правдами и неправдами войны, манипулируя симпатиями, так что мы временами сердимся на героев и чувствуем печаль вместе со злодеями. Суждения зрителя зачастую зависят не от невинности и целомудрия, а от вины.

"Планета обезьян: Война" – это настоящая военная драма с редким, но уместным юмором; это зрелое и зрелищное кино о мести и милосердии с намеками на историю и действительность.