Призрак в доспехах (Ghost in the Shell)

Жанр: фантастика, боевик, драма

Режиссер: Руперт Сандерс

В ролях: Скарлетт Йоханссон, Йохан Филип Асбек, Такеши Китано, Жюльет Бинош, Майкл Питт, Чин Хань, Дануся Самал, Ласарус Ратуэре, Ютака Идзумихара, Таванда Маниймо

США, 2017, 106 мин.

Тяжела, ты, участь анимешника. Мало того, что путь от "купили права" до "выпустили на экране" может длиться не один десяток лет, так ещё и шансы увидеть идеи японских креативщиков в первозданном виде крайне малы. Ещё тяжелее создателям: фильм должен окупиться, следовательно, восточную философию нужно сделать максимально понятной для западного зрителя. С другой стороны, подобные ампутации ведут к проклятиям со стороны фанатов первоисточника.

"Призрак в доспехах" - это адаптация не только культового аниме 1995 года, но и компиляция идей и образов одноименной манги и сериала. За сценарий возвращения киберпанка на большие экраны отвечало несколько человек, и, к сожалению, количество не переросло в качество.

Оригинальные идеи о природе искусственного интеллекта, его самосознании и о границах окончания человеческого и начала искусственного отправились в мусорник. Им на смену пришла прозрачная история о меркантильной корпорации и мести от рук пострадавших. Поэтому вполне понятно, почему фанаты оригинала закидали экранизацию тухлыми помидорами, не обращая внимания на все остальное. Впрочем, незнакомый со вселенной зритель вполне может получить удовольствие от просмотра.

На поверку банальный сюжет оборачивается захватывающим повествованием, украшенным множеством вкусных деталей. Майор получила вполне вменяемую историю становления. Да, рефлексии и философских диалогов стало в разы меньше, некоторые попытки самопознания либо не раскрыты или попросту не к месту, однако персонажу Скарлетт Йоханссон получается сопереживать. Номинальный антагонист Кудзе, несмотря на банальные мотивы и на некоторые необъяснимые действия, успевает-таки найти отклик у зрителя, во многом благодаря талантливому актеру Майклу Питту. Так что драма всё-таки работает, жаль только, не на полную мощность. Зато, в отличие от оригинала, фильм получился гораздо более динамичным, при этом после просмотра есть что обсудить даже на отвлеченные темы.

Руперт Сандерс вновь показал себя кудесником визуального искусства. Зритель полностью погружается в атмосферу техногенного будущего: громоздкие серые небоскребы утопают в огнях анимированной неоновой рекламы, по воздуху плавают голограммы рыб, по улицам ходят модифицированные люди. Добро пожаловать в мир имплантов, где в человеческом теле можно улучшить абсолютно всё: глаза, руки, ноги и даже печень. Только вот общество это отнюдь не такое, в котором хотелось бы жить.

Девятый отдел по борьбе с терроризмом – колоритен (Бато и Арамаки – огонь!) и должен (и старается) играть чуть ли не центральную роль, но довольно скромный хронометраж не дал раскрыться практически никому из членов подразделения (прости, Тогуса). В качестве извинений фанатам за упрощенный смысл и функционал в фильме можно найти как покадровое воспроизведение сцен из аниме, так и множество отсылок к нему. Экшн сцен завезли немного, сняты они качественно и с пониманием дела, но отдельных восторгов не вызывают. А вот музыкальное сопровождение более чем достойное и работает на создание атмосферы наряду с картинкой.

"Призрак в доспехах" искренне жаль. Имея на руках столь разноплановый материал, на выходе можно было получить культовое произведение уровня "Матрицы". Не случилось. Упразднив оригинальную задумку, создателям не хватило креативности придумать что-то кардинально новое. Тем не менее, получившийся коктейль получился вполне достойным произведением редкого жанра киберпанка.