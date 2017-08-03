Величайший европейский визионер Люк Бессон экранизирует французский комикс 60-х, действие которого развивается в далеком утопическом будущем. Самонадеянный агент Валериан (Дэйн ДеХаан) и его белокурая напарница Лорелин (Кара Делевинь) могут путешествовать в пространстве и во времени, правда, как именно все работает до конца непонятно. Пара должна найти и защитить архиважный источник энергии, и умудриться раскрыть зловещий заговор – гибель целой цивилизации.

В космической эпопее "Валериан и город тысячи планет" – самой дорогой киноленте в карьере Бессона – можно увидеть общие черты с фантастикой "Пятый элемент" – классикой жанра и, наверное, самым известным фильмом режиссера. Сюжет вроде бы пустяковый, но автор ухитряется сделать его до ужаса трудным для восприятия.

Персонажей космически много. Фильм, который Бессон посвящает своему отцу, богат колоритными инопланетянами и картонными людьми, да и то они теряются средь сочного бардака. Клайв Оуэн предстает в образе коварного командора, скрывающего страшную тайну, а роли поменьше взяли на себя Джон Гудман и Итан Хоук. В прологе с кратенькой речью выступает еще и Рутгер Хауэр. Гудман в образе мерзкого пришельца, угрожающего Валериану, появляется лишь в первом получасе фильма, а позже зрители его не увидят и не услышат. Короче, бестолковые персонажи, которые не имеют никакого значения.

Авторская картина главного представителя движения Cinéma du look пестрит всеми мыслимыми и немыслимыми цветами и наводнена фантастическими мирами, история формирования которых в единую планету Альфа (некое подобие Союза вселенских государств) изображается в прологе под песню "Space Oddity". На постоянно расширяющейся планете, к которой приближаются все новые и новые межгалактические суда, в полном согласии живут разные цивилизации, обитая в своей обособленной среде и разделяя знания, ресурсы и обычаи.

Очевидна прямая отсылка к "Аватару" – человекоподобные существа подвергаются тотальному уничтожению и вновь во всех бедах виновны милитаристы и колонизаторы, радикально объявляющие все непонятное глобальным злом. Яркие, помпезные миры, лабиринтообразные пространства, калейдоскопический свет, лихое повествование и причудливые твари. Бессон объединяет киберпанк со стимпанком, приправляя все новомодно-подростковой сказочностью. Все эпизоды в космосе до единого прелестны особенно в 3D-формате. Бдительный зритель в пришельцах увидит сходство с мондошаванами и мангалорами из "Пятого элемента", а вместо оперной дивы Плавалагуны – виртуозный стриптиз Рианны в образе Баббл – создания с трагической судьбой, похожего на медузу и способного мигом менять облик. Вот только неясно, почему Валериан околдован эротическим танцем в борделе, когда он должен бегом спасать Лорелин, которую вот-вот сожрут.

Foto: Kadrs no filmas

"Валериан и город тысячи планет" – кино гуманистическое, изобретательное, волшебное. Взять хотя бы хождение персонажей по загруженному базару в параллельной, невидимой реальности в поисках украденного существа, или экстравагантный мегаполис, будто взятый из "Бегущего по лезвию", или как светящиеся бабочки используются прожорливыми чудищами в качестве наживки. Каждая цивилизация обладает индивидуальностью. Бессон без всяких оговорок является мастером иллюстрации совершенно живописных миров и головокружительных авантюр.

Теперь о печальном. История со всевозможными сюжетными и визуальными виражами разворачивается молниеносно быстро, что не успеваешь зацепиться и осмыслить увиденное и озвученное. Грубейший сценарий. Что ни беседа или монолог – то сухие объяснения. Фильм нагроможден всем, чем только можно наполнить фантастику, а зритель оказывается лишь гостем, забежавшим на огонек. Воображаемая Вселенная набита экзотической красотищей, что невозможно оторвать глаз. К несчастью, обилие CGI-эффектов не всегда делает события и персонажей объемными, и временами скучаешь по чему-то живому, а не искусственному.

Романтические споры агентов, затертые до дыр клише, смехотворно нелепый пафос, и самый главный промах – Дэйн ДеХаан и Кара Делевинь в образах Валериан и Лорелин. Уж слишком они юны, чтобы охранять Вселенную и защищать жизни обитателей Альфы. Он – самодовольный выпендрежник, добивающийся любви Лорелин, она – свободолюбивая воительница, убежденная в незрелости Валериана. Солдаты и любовники, упакованные в футуристические доспехи, мало чем отличаются от персонажей комедии "Дети шпионов". Красиво, но бездушно, поэтому Валериану, который якобы еще и горячий сердцеед, – решительное нет, а вот городу тысячи планет – да, да и еще раз да.

Люк Бессон сотворил завораживающий космический аттракцион. "Валериан и город тысячи планет" – главная, хоть и суетливая картина лета. Абсурдная и фантастически красивая. В пору всяких ремейков, сиквелов, приквелов, спин-оффов и перезапусков "Валериан и город тысячи планет" является гигантским полотном, сумасшедшим путешествием и исключительным развлечением, напоминающим, зачем вообще нужно кино. Такая вот удивительная и ярчайшая сказка.