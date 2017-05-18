Авиакатастрофу над Боденским озером считают одной из самых страшных за всю историю российской авиации, поскольку большинство пассажиров разбившегося самолета были детьми - 52 из 60. На борту одного из самолетов находилась вся семья Виталия Калоева: супруга и двое детей. Спустя полтора года после катастрофы Виталий Калоев убил авиадиспетчера, по вине которого произошла эта трагедия.

Общество до сих пор неоднозначно относится к событиям тех дней: одни встали на сторону убитого горем отца, другие осудили Калоева за преступление. В этой книге, впервые за 15 лет после трагедии, Виталий Калоев откровенно рассказывает о событиях, которые изменили его жизнь, о том, как произошло убийство Питера Нильсена, и было ли оно случайным.

Виталий Калоев единственный из родителей принимал участие в поисковой операции, видел искореженные тела своего сына и дочери, и лично перевозил их на родину. А спустя полтора года после трагедии, не дождавшись результатов расследования авиакатастрофы, он убил, как казалось тогда, главного виновника произошедшего - диспетчера Питера Нильсена.

Книга основана на воспоминаниях самого Виталия Калоева. Также в книге приведены десятки свидетельств очевидцев, пожарных, полицейских, психологов, переводчиков, священников и просто местных жителей, помогавшие Калоеву на месте крушения самолетов. Кто же такой Калоев: хладнокровный убийца, решивший восстановить справедливость так, как это принято на Кавказе, или сломленный горем человек, совершивший крайне жесткое преступление в состоянии аффекта? А может быть тот, кому пришлось взять правосудие в свои руки, чтобы виновник не ушел от ответственности?..

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