Хорошо знакомый по предыдущим книгам комиссар полиции Эверт Бекстрём снова приступил к расследованию. Юного скаута Эдвина высадили на безлюдный остров и поручили собрать грибы и ягоды для общего котла. Но его ждала находка иного рода - простреленный человеческий череп. Пытливый подросток понимает, что должен немедленно показать его своему соседу по дому и старшему другу, комиссару полиции Эверту Бекстрёму. Официальное следствие начинается с генетической экспертизы, которая устанавливает личность убитой. Результат шокирует: эта женщина умерла дважды! Менее опытного следователя это открытие сбило бы с толку, но только не Бекстрёма. Ведь он прославился как лучший специалист по расследованию убийств.
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