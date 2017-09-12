Лейф Г. В. Перссон. Можно ли умереть дважды?

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Шведский писатель Лейф Г. В. Перссон, по профессии криминалист, профессор криминологии Полицейской академии, на родине известен как автор детективных романов еще с конца 70-х годов. В последние годы вышли на русском языке его книги "Таинственное убийство Линды Валлин", "Тот, кто убивает дракона", "Подлинная история носа Пиноккио". Теперь знакомимся с романом "Можно ли умереть дважды?".