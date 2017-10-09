Вниманию любителей детективного жанра: появился в продаже роман "Джек Ричер, или Вечерняя школа", очередная книга о суровом персонаже, созданном английским писателем Джимом Грантом, который известен читателям под именем Ли Чайлд. Серия книг о Джеке Ричере — это классический "нуар", в котором герой не привык отступать от своей цели и поворачивать назад, несмотря на очевидные неприятности на своем пути.

В 1996 году Джек Ричер все еще служил в военной полиции в чине майора, раскрывая одно преступление за другим и получая заслуженные награды. Внезапно ему сообщили, что он направляется… в вечернюю школу на повышение квалификации. Донельзя удивленный Ричер прибыл на новое место прохождения службы. Выяснилось, что школа и обучение – лишь ширма, "дымовая завеса". На самом же деле он и еще несколько классных спецов из ФБР и ЦРУ должны выполнить задание высочайшей важности. Разведслужбы получили информацию о том, что некий американец, проживающий в Гамбурге, в Германии, должен получить от афганских террористов сто миллионов долларов. За что ему платят такие нереальные деньги? Что он продает? И как его найти? Джек Ричер не выйдет из "вечерней школы", пока не ответит на все эти вопросы…

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