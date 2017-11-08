Новый детектив шведской писательницы Лизы Марклунд "Дурная кровь" - это продолжение расследований храброй стокгольмской журналистки Анники Бенгтзон, знакомой нам по триллерам "Бесследно исчезнувшая", "Пожизненный срок" и другим романам.

Маньяк-психопат, жестоко расправляющийся со своими жертвами, зарывает в лесу последнее тело. Впереди у него долгожданные перемены в судьбе, в предвкушении которых он наслаждается потрясающим ощущением свободы и безнаказанности. А в это время Анника Бенгтзон, журналист стокгольмской газеты "Квельспрессен", известная своими сенсационными криминальными материалами, интересуется судебными слушаниями по поводу серии убийств, прокатившихся по всей Европе. В них, возможно, виновен взятый под стражу убийца-изувер Ивар Берглунд. Анника не подозревает, что косвенное участие в этом расследовании чревато для нее самой и ее близких смертельной опасностью.

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