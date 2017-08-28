Лорен Вайсбергер - американская писательница, журналист и сценарист, автор романов о светской культуре и моде, в частности, нашумевшего "Дьявол носит "Prada", по которому был снят одноимённый фильм. Образ Миранды Пристли, одной из главных героинь, списан с главного редактора журнала Vogue - Анны Винтур. В своем новом романе "Игра на вылет" автор разоблачает гламур и закулисье большого спорта.

Какую цену приходится платить за успех в мире, одержимом деньгами и славой? Кто эти люди, взобравшиеся на спортивный Олимп? Счастливы ли они? Или они - всего лишь марионетки в руках кукловодов? Ответить на эти вопросы предстоит главной героине романа, молодой успешной теннисистке Чарли Сильвер.

Лорен Вайсбергер взорвала книжный рынок своим дебютным романом "Дьявол носит Prada". Реальный опыт работы в журнале "Vogue" под руководством Анны Винтур вдохновил ее написать эту книгу, а одноименная экранизация с Мэрил Стрип и Энн Хэтэуэй в главных ролях имела успех по всему миру.

Итак, любимица Америки, молодая теннисистка Чарли Сильвер стала подопечной легендарного тренера Тодда Фелтнера, скандально известного своим тщеславием и невыносимым характером. Тодд загорелся идеей превратить тихую и скромную девушку в королеву глянца, навязывая ей образ селебрити. Теперь с ней работают лучшие модельеры и стилисты, она — своя в мире закрытых VIP-вечеринок, благотворительных приемов и тусовок на шикарных яхтах с голливудскими звездами.

Еще один турнир Большого шлема. Еще одно интервью. Еще одна фотосессия. Звезда Чарли сияет все ярче, а сама она все чаще задает себе вопрос: не слишком ли высокую цену приходится платить за успех в мире, одержимом деньгами и славой? Готова ли она получить все, но потерять себя?

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