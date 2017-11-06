Если думаете, что перед вами руководство для выживальщиков, то вы правы лишь частично. Цель книги "Цивилизация с нуля" — познакомить читателя с историей развития науки, показать, что большинство великих открытий сопровождает не "Эврика!", а "Хм... занятно" и что из всего накопленного опыта жизненно важно знать устройство базовых вещей и основы техники, а не 100 и 1 способ повысить свою эффективность. В современном мире комфорт передвижения, доступность лекарств и разнообразие пищи принимаются нами как данность. Однако за этим лежит многовековой и извилистый путь прогресса, который наглядно показывает в своей книге Льюис Дартнелл, подсказывая, в каких местах можно срезать этот путь для создания цивилизации с нуля. Сколько человек нужно для возрождения цивилизации? Где лучше укрыться от мародерствующих орд? Какими лекарствами запастись и какие продукты нужно съесть в первую очередь? Это лишь немногие связанные с выживанием после постапокалипсиса вопросы, ответы на которые вы найдете в этой книге.
Льюис Дартнелл — профессор, научный сотрудник в Вестминстерском университете.Его сфера интересов — астробиология и поиск микробной формы жизни на Марсе. Пишет о науке и технологиях для The New Scientist, BBC Focus, Cosmos. Получил несколько наград за свои научные статьи. С удовольствием принимает участие телепередачах BBC Horizon и Wonders of the Universe, документальных фильмах на каналах Discovery и History.
"Представьте себе группу людей, переживших апокалипсис и располагающих только теми книгами, что можно найти на полках среднего книжного магазина. Далеко ли уйдет цивилизация, пытаясь возродиться из пепла по книжкам, наставляющим читателя в менеджменте, методиках похудения и чтении языка тела у противоположного пола? Абсурд и кошмар: постапокалиптическое общество, обнаружив несколько пожелтевших ветхих книг и приняв их за научную мудрость предков, пытается обуздать эпидемии с помощью гомеопатии и предсказать урожай методами астрологии".
Льюис Дартнелл
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