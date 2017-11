Книги, кино и сериалы на тему глобальной катастрофы, которая меняет наш привычный мир, заставляют задуматься: а что бы я сделал на месте героев? Куда бежать, чем запасаться и как не превратиться в дикаря из "Безумного Макса", а заново построить все с нуля? Научный журналист Льюис Дартнелл знает ответы на эти вопросы. Его книга "Цивилизация с нуля. Что нужно знать и уметь, чтобы выжить после всемирной катастрофы" — кладезь научно-технических знаний, которые помогут восстановить цивилизацию: от советов, как получить питьевую воду из подручных средств, до объяснения, как собрать двигатель внутреннего сгорания "на коленке".

Если думаете, что перед вами руководство для выживальщиков, то вы правы лишь частично. Цель книги "Цивилизация с нуля" — познакомить читателя с историей развития науки, показать, что большинство великих открытий сопровождает не "Эврика!", а "Хм... занятно" и что из всего накопленного опыта жизненно важно знать устройство базовых вещей и основы техники, а не 100 и 1 способ повысить свою эффективность. В современном мире комфорт передвижения, доступность лекарств и разнообразие пищи принимаются нами как данность. Однако за этим лежит многовековой и извилистый путь прогресса, который наглядно показывает в своей книге Льюис Дартнелл, подсказывая, в каких местах можно срезать этот путь для создания цивилизации с нуля. Сколько человек нужно для возрождения цивилизации? Где лучше укрыться от мародерствующих орд? Какими лекарствами запастись и какие продукты нужно съесть в первую очередь? Это лишь немногие связанные с выживанием после постапокалипсиса вопросы, ответы на которые вы найдете в этой книге.

Льюис Дартнелл — профессор, научный сотрудник в Вестминстерском университете.Его сфера интересов — астробиология и поиск микробной формы жизни на Марсе. Пишет о науке и технологиях для The New Scientist, BBC Focus, Cosmos. Получил несколько наград за свои научные статьи. С удовольствием принимает участие телепередачах BBC Horizon и Wonders of the Universe, документальных фильмах на каналах Discovery и History.

"Представьте себе группу людей, переживших апокалипсис и располагающих только теми книгами, что можно найти на полках среднего книжного магазина. Далеко ли уйдет цивилизация, пытаясь возродиться из пепла по книжкам, наставляющим читателя в менеджменте, методиках похудения и чтении языка тела у противоположного пола? Абсурд и кошмар: постапокалиптическое общество, обнаружив несколько пожелтевших ветхих книг и приняв их за научную мудрость предков, пытается обуздать эпидемии с помощью гомеопатии и предсказать урожай методами астрологии".

Льюис Дартнелл

