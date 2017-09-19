Манфред Александрович Шнепс-Шнеппе (род. 1935) — доктор технических наук, профессор, автор работ по телекоммуникациям, медицинской технике и истории, нашим читателям известен как автор вышедшей в 2011 году книги "Немцы в России", а также "Мировые "шахматы" и Вольдемар Озолс — офицер шести армий". И вот теперь появилась его книга о ярких пассионариях революционного времени - "Латышские стрелки. Мировая революция как война за справедливость".

"От 10 заповедей, которые на горе Синай были даны Моисею самим Богом, до 12 положений Морального кодекса строителей коммунизма, сотворенных под оком Никиты Хрущева - все это о том, как строить социально справедливое общество, - пишет Шнепс-Шнеппе. - Это тема вечная. И во все времена находятся пассионарии, и рождаются все новые их поколения, которые, жертвуя собой и множеством противников и последователей, ищут ответа. И вот - ответ как будто найден. Это будет пролетарская диктатура, диктатура обездоленных. Наконец, казалось, и государство справедливости построено - советская Россия. Но сорвалось - то ли неумелые были "строители", то ли верх взяла человеческая жадность, погоня за благами, за наживой. Она-то более живуча, ей заповеди не нужны. Речь в книге пойдет о борцах за справедливость, о давних событиях и лицах, их творящих. В центре этих событий находится один ключевой факт мировой истории - феномен латышских стрелков. Как они совершили в Риге пролетарскую революция в мае 1917 (совершили мирным путем, без залпов Авроры и раньше Великой Октябрьской 1917 в Петрограде). И, главное, как они защитили - пожалуй, даже спасли - эту же Великую Октябрьскую. Как они - целое поколение молодых латышей - жертвовали собой за мечту о мировой революции, о справедливом мире во всем мире и... ушли в небытие".

Краткая биография автора. Окончил Латвийский университет по специальности математика в 1959 году, защитил дипломную работу по искусственному интеллекту под научным руководством Э.И. Ариня. Аспирантура Московского государственного университета (кафедра теории вероятностей и математической статистики) под научным руководством Бориса Владимировича Гнеденко (1962—1965). В 1965 году защитил кандидатскую диссертацию по математическим методам в медицине, в 1969 году докторскую диссертацию по расчетам пропускной способности АТС, разработанную в Институте проблем передачи информации АН СССР, в 1982 году присвоено звание профессора (ВАК СССР). Работал в ВНИИ медицинского приборостроения (1965—1978), ЦНИИ связи (1978—1984), в НИИ ВЭФ (1984—1989), профессором в Латвийском университете (1989—1992), заведующим кафедрой электросвязи Рижского технического университета (1992—1995). В 1990 заложил основы Резекненской высшей школы. В 1995 году вернулся в Москву — в НТЦ Комсет (до 1999 года), руководитель отдела системных исследований фирмы "Светец" (1999—2003). Профессор МГУ на факультете ВМК (1998—2003): программа магистров "Телекоммуникации и менеджмент". Сейчас генеральный директор "ЦКБ Абаванет", ведущий ученый Международного радиоастрономического центра Вентспилсcкой высшей школы (с 2005).

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