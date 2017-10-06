Она взяла в руки ракетку в четыре года, а уже в семнадцать взошла на теннисный Олимп, сенсационно одолев в финале Уимблдона Серену Уильямс. С тех пор Мария прочно закрепилась в мировой спортивной элите, став одной из величайших спортсменок современности.

Откровенная книга Шараповой – не только о ней самой, ее жизни, семье и спортивной карьере. Она рассказывает о безудержном стремлении к мечте, об успехах и ошибках на этом пути, о честности и предательстве, о взрослении и опыте, приходящем с годами. А также о том, как не потерять голову от побед и как стойко переносить поражения. А о поражениях Мария знает не понаслышке: после 15-месячной дисквалификации она вернулась в большой спорт, чтобы доказать всем – и поклонникам, и ненавистникам – что даже такие удары судьбы не способны ее остановить.

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